Как стать чемпионом в жизни

Имя Игоря Золотарева известно каждому, кто следит за таким точным и сложным видом спорта, как пулевая стрельба. Мастер спорта международного класса, чемпион СССР, работал и главным тренером национальной олимпийской сборной. За его плечами - 50-летний опыт в спорте. Поэтому о подготовке атлетов знает много. Свой взгляд, как достичь максимальных результатов, он изложил в книге «Успех как привычка». По приглашению Сибирской угольной энергетической компании и при поддержке Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» тренер-мотиватор приехал в регион, чтобы поделиться секретами побед, причем не только в спорте, но и в жизни, со школьниками.

На встрече с ребятами из Бородино побывал корреспондент «КП».

Фото: СУЭК

Класс для будущих горняков

Первыми участниками мастер-класса стали ученики из специализированного класса СУЭК, открытого в школе № 1 четыре года назад. Ребята сами по себе уже «заточены» на успех. Ведь пройти тестовые испытания, чтобы попасть в класс крупнейшей в стране угольной компании, довольно сложно. Нужно продемонстрировать успехи в освоении точных наук. И показать лидерские качества, рассказали «КП» ребята. Они также ездят на самый большой в стране Бородинский угольный разрез имени М.И. Щадова, встречаются с его работниками и заранее, до поступления в вузы, познают азы горняцкой профессии. А значит, готовятся ко взрослому будущему практически по методике Золотарева.

Сила мечты

Интерес к выступлению Игоря Золотарева был неподдельный. Старшеклассники внимали каждому слову автора бестселлера, буквально затаив дыхание. И забрасывали в финале вопросами.

Фото: СУЭК

О чем поведал именитый спортсмен и тренер?

Во-первых, успех приходит к тем, кто его кует каждый день. И ясно видит цель - для этого нужно не только обозначить перед собой рубеж, но и визуализировать путь к нему и результат. Во-вторых, необходимо твёрдо придерживаться выбранного пути. В книге, пояснил Игорь Борисович, есть подробная инструкция, как стать чемпионом.

- Человек - это набор привычек. Надо понять, как формируются хорошие, полезные привычки и как сформировать себя, каким мы хотим себя видеть. Самый простой способ - это мечтать, представить себе свои достижения во всех подробностях. Результат зависит прежде всего от времени, потраченного на репетиции, тренировки, обучение. А всякие разговоры о талантах - пустые. Успех - не случайный выигрыш в лотерее жизни, а спланированный и осуществленный проект! - заверил он. - Что отличает олимпийского чемпиона от других? Сила воли, меткость? Нет, просто он хочет победы больше других. Мотивация - это искра, дисциплина - это горючее. Это справедливо для любой профессии.

Фото: СУЭК

В качестве примеров Игорь Золотарев привел случаи из истории разных стран, известных сказок и даже Библии.

В конце встречи школьники получили по книжке в подарок и попросили автора поставить автограф. И сами высказались, почему эта беседа стала важной для них.

Достиженцы

Десятиклассница Алина Суворова, кажется, была среди одноклассников самой внимательной и вдумчивой слушательницей:

- Я пока не решила, куда пойду учиться после школы. Но точные и естественные науки будут очень важны для меня. Мне было интересно услышать умного человека и его мысли. Себя я считаю целеустремлённой. Убедилась, что успех будет зависеть только от меня! Мы ждали встречу всем классом! Книгу буду читать обязательно!

Фото: СУЭК

А староста шахтерского класса Денис Рахматов отметил, что подаренная книга для него - карта к успеху:

- Скорее всего, я стану горняком. Если тебе нравится горняцкая профессия, тебе открыт путь к карьере. Везде, в любой горной профессии, есть прогресс и возможность стать успешным!

После эмоционального разговора с ребятами Игорь Золотарев отправился в Музей трудовой славы разреза, где прошла встреча с воспитанниками детского дома и трудотрядовцами СУЭК. Отдельный разговор состоялся с будущими олимпийцами-биатлонистами - юными воспитанниками Центра зимних видов спорта.

Угольный масштаб

На самом разрезе автор книги тоже побывал. В этом году предприятие отметит 70-летие. Значимая дата сопряжена с крупными производственными успехами. Например, объем добычи угля в Бородине несколько лет назад перешагнул отметку в миллиард тонн. Игорь Золотарев пора-зился не только мощи предприятия и техническому оснащению, например, экскаватору величиной в многоэтажку, но и силе духа горняков.

- Невероятно быть здесь и видеть, как это все работает! Я поднялся в кабину экскаватора, посмотрел, как происходит добыча и загрузка угля. Совершенно потрясающе, что при таких объемах у машинистов получается соблюдать точность до килограммов при погрузке в вагоны. Такое мастерство - это тоже успех!

После Бородина автора книги об успехе ждали школьники в городах Шарыпово и Назарово. Ребятам тоже было что рассказать о своих успехах и занятиях. Летом их ждут трудовые отряды СУЭК, поездки на творческие и спортивные фестивали Компании, в детские лагеря, которые известны как «Фабрика талантов» Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. А в заключительный день «турне успеха» чемпиона ждали в Красноярске, где Игорь Золотарев встретился с воспитанниками и тренерами Академии биатлона.

Игорь Золотарев:

- Дети невероятные! Мне было интересно общаться с ними, в них ноль фальшивости! Они с абсолютно чистыми глазами и ясными намерениями хотят двигаться вперед. Надеюсь, что мне удается привнести в их жизнь то, что поможет им стать успешными!

Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ:

- «Форма временна, а класс навсегда» - эта мудрость проходит через всю книгу. Мне не очень нравится, когда людей учат быть победителями кого-то. А вот быть «классным» - это как раз то, что надо! Классная футбольная команда, бригада строителей или классный отдел управленцев… В книге Игоря Золотарёва сотни рекомендаций, это настоящая энциклопедия самосовершенствования. Успех действительно войдет в привычку, и ты сам не заметишь, как стал классным. Дерзайте!