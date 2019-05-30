Депутаты приняли бюджет Красноярска за 2018 год с профицитом

Депутаты красноярского Горсовета приняли отчет об исполнении бюджета города за 2018 год. По итогам бюджет исполнен с такими параметрами:

- доходы составили – 34,66 миллиардов рублей;

- расходы – 34,29 миллиардов рублей;

- превышение доходов над расходами – 0,37 миллиардов рублей.

Впервые за последние годы бюджет города исполнен без дефицита. При этом удалось сократить муниципальный долг на 268 миллионов рублей.

Много сил и средств в прошлом году было потрачено на подготовку к Универсиаде в части благоустройства. Сообща привели в порядок и облагородили городские площади, скверы, парки, улицы и дворы. Сформировали архитектурно-световую подсветку основных улиц, зданий и мостов. Высадили новые крупномерные деревья. Получила развитие и дорожно-транспортная инфраструктура. А еще благодаря Универсиаде из аварийного и ветхого жилья было переселено 468 семей.

- Еще одним важным итогом прошлого года является завершение реализации майских указов 2012 года по повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы. Повышение коснулось почти 50 % бюджетников. Особое внимание в прошлом году уделялось обеспечению доступности дошкольного и школьного образования. Благодаря проведенной в 2018 году работе уже в текущем году за счет строительства и приобретения будет создано 8 новых детских садов на 1 950 дополнительных мест и 1 школа на 1 280 мест, - рассказали в администрации города.

Нужно отметить, что в 2018 году, впервые кстати, внедрили новый механизм прозрачности и открытости бюджетного процесса - «Инициативное бюджетирование». Он позволяет жителям самим инициировать, реализовывать, а затем и контролировать реализацию оригинальных проектов, улучшающих качество жизни в городе. Удалось реализовать 4 таких проекта благоустройства:

- улица возле дома на Молокова, 8 в Советском районе;

- детская площадка «Уютный дворик» в Центральном районе;

- сквер «Львовский» в Ленинском районе;

- сквер «Добрый» в Октябрьском районе.

Заслушав отчет, депутаты согласовали исполнение бюджета города единогласно.