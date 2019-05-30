Экология: от слов к делу

Вопросам экологии в Красноярском крае уделяется особое внимание. Качество воздуха и воды - это не только показатели чистоты природы и развития экологических программ. Это уровень качества жизни. Каждый турист, приезжающий в тот или иной город, смотрит не только достопримечательности и оценивает уровень сервиса. Он видит зеленые скверы, голубое небо, полноводные реки. Благодаря реализации комплекса мер по экологии, многие проблемные вопросы начали постепенно решаться.

Общими усилиями

Так, в мае в краевом центре состоялось сразу несколько мероприятий. Одним из них стало публичное обсуждение федерального проекта «Чистый воздух». Участие в нем приняли представители проектного офиса Росприроднадзора РФ, руководители отраслевых министерств края, крупных промышленных предприятий, науки и общественности.

- Федеральный проект «Чистый воздух» один из самых сложных, - отметил Павел Корчашкин, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края во время проведения круглого стола «О мерах, направленных на снижение объемов выбросов и уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске». Он предполагает согласованную работу многих профильных министерств, непосредственное участие промышленных предприятий, общественности и научного сообщества.

Стоит отметить, что немаловажное значение в улучшении качества окружающей среды имеет и региональный экологический надзор. С 2018 года инспекторы Минэкологии края провели более 1,5 тысячи рейдов. Выявили 198 несанкционированных источников выбросов, приостановлена деятельность 105 организаций, выписано штрафов на общую сумму около 3 млн рублей. В ведомство также поступают жалобы на несанкционированный слив жидких бытовых отходов и сжигание мусора. Специалисты ведут работу по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности.

Взаимовыгодное сотрудничество

Но решение проблем возможно при условии, что самые грамотные и креативные идеи найдут финансовое подкрепление и будут реализованы на практике. Именно поэтому параллельно проведению круглых столов и совещаний представители власти и контролирующие органы посетили красноярские предприятия, которые вкладывают силы и средства в улучшение экологии региона. Так, проектный офис федерального проекта «Чистый воздух», представители Росприроднадзора РФ, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин и общественники осмотрели площадку строительства новой дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1 и обсудили с руководством СГК экологическую программу предприятия. Проектом «Чистый воздух» предусмотрено замещение 35 неэффективных и неэкологичных теплоисточников. В 2018 году семь котельных из этого перечня было закрыто, а их нагрузка переведена на ТЭЦ. Красноярские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 оснащены современными электрофильтрами с КПД по очистке уходящих газов свыше 99%, требуется привести к высоким экологическим стандартам и первую теплоэлектроцентраль.

- Работы по модернизации станции начались ещё в 2018 году, - рассказал Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1. - Тогда была снесена первая дымовая труба высотой 105 метров. Сегодня высота новой трубы уже 70 метров, в конечном итоге она будет 275 метров. После завершения строительства будут снесены ещё две трубы, чтобы освободить место для установки электрофильтров с КПД очистки выбросов свыше 99%, которые заменят действующие батарейные циклоны. После завершения всех мероприятий общий объем выбросов станции снизится на четверть, а новая труба сможет обеспечить эффективное рассеивание выбросов, многократно снижая их концентрацию в приземном слое.

Кроме того, труба будет оснащена автоматическими датчиками, выполняющими замеры состава дымовых газов и передающими показания онлайн.

- Предприятие одним из первых проявило экологическую открытость, - подчеркнула Алина Галеева, советник руководителя Росприроднадзора РФ. - С 2017 года у нас действует четырехстороннее соглашение о взаимодействии и видны реальные шаги природоохранного характера, которые предприятие реализует в части сноса трубы и далее популяризации экологических вопросов. Предприятие максимально открытое, срабатывает на опережение, внедряет систему наилучших доступных технологий. Гражданам важно понимать, чем они дышат, каким воздухом, какой компонентный состав, и установка непрерывного контроля - это хороший инструмент и подспорье для контроля надзорным органам, мы имеем возможность дистанционно взаимодействовать с поднадзорной средой, когда инспектор со своего рабочего места может наблюдать за ситуацией на предприятии.

Отходы в материалы

Кстати Сибирская генерирующая компания первая в стране разработала технологию производства золошлаковых материалов, провела лабораторные исследования и экспертизы на содержание в них тяжелых металлов, нефтепродуктов, соответствие нормам радиационной безопасности, микробиологических, агрохимических показателей. В итоге тепловые станции СГК первыми в России получили положительные заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изготовлению золошлаковых материалов (ЗШМ), подтверждающие безопасность материалов:

- По золошлаковым отходам вопрос актуален для любой станции, которая работает на угле, - отметил Николай Карташов, руководитель проекта по мониторингу хода реализации федерального проекта «Чистый воздух». - В России таких очень много, и то, что СГК является пионером рекультивации, это здорово. Если отходы перевести в материалы, их применение будет очень широко: стройиндустрия, дорожное строительство, рекультивация земель. Это актуально по всей России.

ДОСЛОВНО

«Есть все основания считать, что «Чистый воздух» приведет к значительному снижению выбросов в Красноярске. Предприятия, которые участвуют в проекте, и без того не игнорируют природоохранное законодательство и исполняют все свои обязательства. Мы всегда держали руку на пульсе относительно этих предприятий и совместно с прокуратурой провели за последний период восемь внеплановых проверок на ТЭЦ-1 и семь проверок на ТЭЦ-2. В период НМУ мы также обязаны оценивать ситуацию, и за этот год превышений в зоне влияния ТЭЦ обнаружено не было», - прокомментировал и.о. руководителя краевого управления Росприроднадзора Виталий Нетребко.

КСТАТИ

Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» и национальном проекте «Экология». В основе их реализации лежат комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для данных городов.

Конкретно в Красноярске благодаря программе «Чистый воздух» выбросы к 2024 году сократятся на 43 тысячи тонн. Запланированные расходы 68 млрд 700 млн рублей, из которых 8 млрд 700 млн - это средства федерального бюджета, 1 млрд 250 млн - краевые деньги, остальные 58 млрд - инвестиции компаний СГК, РУСАЛ, Красноярский цемент и РЖД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На днях стартовал ежегодный Экомарафон «Зелёной дружины СГК». Активисты облагородили территорию у краевого онкоцентра саженцами берёз, украсили кустами сирени сквер Серебряный в Октябрьском районе и дворы во всех районах города. За растениями, деревьями, которые высадят во дворах, ухаживать будут сами жители. Как показывает практика, красноярцы, которые принимают участие в экологическом труде, бережнее относятся к городу, сами становятся участниками Экомарафонов. За три года благодаря общественной организации «Зеленая дружина СГК» в Красноярске появилось 4000 новых деревьев.