Каким видят Виктора Астафьева дети XXI века

С 2015 года в Красноярск приезжают студенты Школы-студии МХАТ, и традиция с каждым годом становится все масштабнее. Это уже не просто спектакли, это мастер-классы, экспедиции, прослушивание для желающих поступить в один из главных театральных вузов страны. Как все было в этом году? Необычно и очень памятно. Дело в том, что «РУСАЛ ФестивAL #Театр» начался со спектакля по произведениям Астафьева, над которым студенты работали полтора года.

«Чуш» Астафьева, или Всё, что осталось после нашей экспедиции на родину автора».

Эта авторская работа студентов третьего курса Школы-студии МХАТ складывалась долго и трудно. В ее основе - путешествие-паломничество на родину Астафьева, в Красноярский край. Две недели студенты общались с жителями сибирской глубинки, собирая рассказы современников, друзей и близких Виктора Петровича о его жизни и писательской судьбе.

- Проект начался в январе 2018 года, это была атмосфера полного погружения в творчество Астафьева, мы познакомились с множеством людей, доехали до Выезжего Лога, целый день провели в сельском клубе, атмосферу которого потом создали на сцене. Мы сначала не знали, что получится, но у ребят появилось желание прочитать всего Астафьева и сделать свой театральный сборник рассказов, - говорит режиссер спектакля, руководитель курса на актерском факультете Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков. - Во время спектакля я вижу, что происходит со зрителями в зале, и понимаю, как важно говорить о нашей стране языком Виктора Петровича Астафьева, человека честнейшего, пытающегося найти ответы на сложные вопросы: что же такое человек и как прожить в этом мире, сохранив что-то самое главное, человеческое.

Красноярск увидел выступление Школы-студии МХАТ. Фото: пресс-служба РУСАЛ

Премьера спектакля состоялась в Учебном театре Школы-студии МХАТ в октябре 2018 года. Но особенно волнительной стала премьера на родине писателя.

- Зал на одном дыхании смотрел. Впечатления были разные, но больше теплых. Думаю, самая главная реакция еще впереди, - считает Виктор Рыжаков. - Астафьева не так часто ставят, красноярцы ревностно относятся к каждому его появлению на сцене, и у каждого он свой. Кому-то показалось, что темп высокий, в то время как Астафьев - обстоятельный, рассудительный, с многоточиями и паузами. Но таково восприятие молодых людей. А вы замечали, когда люди говорят что-то важное, они говорят взахлеб? Это и случилось с ребятами! Им хотелось рассказать как можно больше. Кстати, первоначально этот спектакль шел 6 часов, затем мы сделали версию на 2 часа.

После спектакля состоялось небольшое обсуждение с теми, кто полтора года назад помогал ребятам лучше узнать творчество Астафьева. Рассказывает исполнительный директор Фонда имени Астафьева Дарья Мосунова:

- Мы смотрели вместе с Анатолием Петровичем Новоселовым, это помощник режиссера, который ставил «Звездопад» еще с Виктором Петровичем. И он с ним общался, помнит, как Астафьев берег своих героев, в частности, не разрешал ставить «Пастуха и пастушку». Анатолий Петрович был удивлен, как они смогли все скомпоновать, сделал им важные профессиональные замечания и сказал, что надо сыграть еще 100 раз, чтобы все уложилось. Для меня этот спектакль стал шоком, я не представляла, как можно поставить Астафьева. Каждый из ребят поставил свой рассказ, это видение ребят, они так воспринимают. Очень важно, что эти молодые ребята берегут память об Астафьеве, они его приняли, сделали своим родным, и это очень важно, низкий им поклон.

В этом году приехал в Красноярск и коллектив театра «Июль ансамбль», тот самый тогда еще студенческий курс, с которого в 2015 году начались гастроли Школы-студии МХАТ в Красноярск.

- Наши поездки сделали свое дело, уже три года этот курс существует как театральная компания, их знают в стране и на европейских фестивалях. И они вернулись в Красноярск с более сложными театральными работами, - отметил Виктор Рыжаков.

Мастер-класс для красноярских ребят-актеров от Виктора Рыжакова. Фото: пресс-служба РУСАЛ

Мир настоящих талантов

Во время «РУСАЛ ФестивAL #Театр» прошел мастер-класс для красноярских актеров от Виктора Рыжакова, режиссера, художественного руководителя центра имени Вс. Мейерхольда, руководителя курса на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Кстати, Виктор Анатольевич назвал Красноярск театральным, публику - искушенной, а площадку драмтетара им. Пушкина - одной из лучших в стране.

Было и прослушивание молодых талантливых красноярцев, желающих поступить в один из главных театральных вузов страны.

В 2018 году из 60 участников первый этап прошли 8 человек, и одна из них, выпускница гимназии № 12 музыки и театра Влада Сухорукова, успешно прошла все последующие испытания и сейчас учится в Москве.

В этом году первый этап преодолели 7 красноярцев, они отправятся в Москву на второй тур.

- Для нас очень важен проект «РУСАЛ ФестивAL #Театр» и сотрудничество со Школой-студией МХАТ. В век, когда общение, развлечения, эмоции частично переходят в интернет и становятся немного синтетическими, такие встречи - это возможность погрузиться в мир настоящего таланта, творчества, чувство сопереживания, которыми щедро делятся студенты Школы-студии МХАТ. Нам бы хотелось, чтобы столичная культурная жизнь распространялась и в регионы, - отметила директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

- Основная задача проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр» - повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства, - отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов.

"Нам бы хотелось, чтобы столичная культурная жизнь распространялась и в регионы". Фото: пресс-служба РУСАЛ

Наша справка

РУСАЛ ФЕСТИВАL - масштабный социально-культурный проект компании РУСАЛ. Он проводится с 2015 года и охватывает города Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, где есть предприятия компании. Частью этого проекта является «РУСАЛ ФестивAL #Театр», в этом году он проходит с 25 марта по 5 июня в 12 городах России и Армении. Это Братск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Новокузнецк, Саяногорск, Шелехов, Сыктывкар, Ухта, Волгоград, Ереван, Ачинск и Красноярск.

А в это время

В начале мая, к 95-летию со дня рождения писателя, в Москве прошла акция «Астафьевские дни». Было показано три спектакля: «Веселый солдат» (Московский губернский театр), «Чуш» (Учебный театр Школы-студии МХАТ) и «Пролетный гусь» (МХТ им. Чехова). Все три спектакля в разное время были показаны в Красноярске.

Есть в Красноярске и свои спектакли по произведениям Виктора Астафьева. С 2015 года на сцене Красноярского драмтеатра имени Пушкина идет «Пастух и пастушка». Спектакль детской театральной студии «Сибирячок» «Кража» поставила внучка писателя Полина Астафьева.