Лето, солнце, жара! Красноярцам на пару дней обещают тепло

Лето, солнца, жара – вот как раз такую погоду обещают синоптики на ближайшие два дня. Сегодня, 29 мая, температура воздуха днем составит 24 градуса (в тени, дорогие горожане, в тени – а на солнце и того больше). А в четверг столбик термометра поднимется до 27 градусов. Да и ночью будет вполне комфортно по майским меркам – 10-12 градусов. Правда, время от времени солнце будет скрываться за небольшими облаками, но настроение это не испортит.

На этом маленькие погодные радости заканчиваются, потому что уже с пятницы зарядят дожди. В последний майский день будет до 17 градусов. В выходные – приблизительно такая же температура. И только ко вторнику 4 июня вновь начнется потепление.

О предварительных прогнозах на июнь синоптики расскажут в начале месяца. Можно только гадать, каким будет первый месяц лета – может, жарким, как в прошлом году. Или наоборот, хмурым и дождливым.

Между тем в городе уже готовят два муниципальных пляжа – на острове Отдыха и острове Татышев. Туда завозят новый песок, ремонтируют кабинки для переодевания. Даже пальмы появятся, чтобы горожане ощутили атмосферу «как у моря» в шаговой доступности от дома.