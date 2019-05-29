Хакасские следователи составили фоторобот мужчины, пытавшегося задушить ребенка в детском саду

Хакасские следователи составили фоторобот мужчины, который пытался задушить 7-летнюю девочку прямо на территории детского сада. Напомним, это произошло в городе Черногорске 22 мая, примерно в 3 часа дня. Мужчина перебрался через забор и спрятался на веранде. Школьница пришла к матери, которая работает в этом детском саду. Подозреваемый затащил ее в веранду и сдавил горло руками. Однако по счастливой случайности мимо проходили люди и своими голосами спугнули нападавшего, он отпустил девочку и сбежал.

Было возбуждено уголовное дело.

Полиция и следственный комитет обращаются ко всем, кто мог видеть или знает этого мужчину: на вид ему 40-45 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, на лице щетина, темные волосы средней длины. В момент нападения был одет в светлую куртку с капюшоном, тёмные штаны, на голове, возможно, кепка. Мужчина может сутулиться.

Если вы обладаете информацией об обстоятельствах преступления и лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефонам:

- дежурный следственного управления 8-913-050-00-55;

- полиция: 02, 8 (390-31) 6-23-22, 6-23-40, 8-913-542-52-72, 8-962-845-13-90, 8-983-262-32-09.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

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