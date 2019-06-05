«Пора очистить эту помойку!»: предложившему запретить Minecraft за насилие депутату подарили руководство к игре

Депутату краевого Заксобрания Владимиру Рейнгарду, предложившему запретить Minecraft за кровь и насилие, вручили-таки руководство по игре. Об этом рассказал в своем фейсбуке собственно даритель, его коллега Александр Глисков.

Напомним, громкое заявление Владимир Рейнгард сделал в конце мая на сессии Законодательного собрания. Как раз после доклада уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой о соблюдении прав детей. В числе прочего говорили и о том, как влияют на подростков ТВ и интернет.

И депутат решил высказаться:

- Смотрите, что делает наша пресса, телевидение и интернет – пора уже очистить эту помойку и пропагандировать здоровый образ жизни и пуританство. А многодетность семей поощрять.

Отдельной строкой – о компьютерных играх. По мнению Владимира Рейнгарда, именно они провоцируют у детей вспышки агрессии:

- Я приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку, там сидят дети. Я им говорю: «Зачем пришли в библиотеку?» - Книжки взять. И все сидят с телефонами. - Что вы там смотрите? Игры? Какие? Minecraft? - Да, Minecraft. Вот эти игры вообще надо запретить. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Почему и возникает гиперактивность.

Идея красноярского депутат вызвала шквал возмущения среди фанатов видеоигры. (Тем более он признался, сам не имеет понятия, что в ней происходит). Была даже запущена петиция о его отставке.

Между тем игра совершенно безобидна. Многие страны даже используют ее в образовательных учреждениях., - подчеркнул Александр Глисков. Вот и решил – прояснить ситуацию, подарив книжку. Ведь, скорее всего, все случилось из-за того, что депутат Рейнгардт спутал Minecraft с Warcraft, названия игр созвучны. А содержание как раз противоположное. Ну, вы знаете. Или нет?

СПРАВКА

Minecraft («Майнкрафт» – от английского «шахта») – компьютерная игра в жанре песочницы для возрастной категории 7+. Была разработана в 2011 году шведским программистом Маркусом Перссоном. В распоряжении игрока процедурно генерируемый и изменяемый трёхмерный мир, полностью состоящий из кубов. Из них можно создавать сложные сооружения, как в конструкторе LEGO. Игроку предоставлена свобода действий, он может исследовать мир, добывать полезные ископаемые или сражаться с противниками.

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