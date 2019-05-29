Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019

На предприятии реализованы проекты, направленные на повышение эффективности производства, проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Так, в цехе «Обжиг» специалисты восстановили привод, выполнили перепакетовку бандажей на опорах № 2 и 7, отремонтировали подбандажную обечайку и рекуператорный узел вращающейся печи № 3, на печном агрегате № 4 рекуператорный узел заменили полностью. Кроме того, в подразделении завершилась модернизация вращающейся печи № 5, предусматривающая разделение топливного тракта и установку вместо топливной форсунки многоканальной горелки PYRO-JET. Эксплуатация современного оборудования обеспечит полноту сгорания угольного топлива, что приведет к снижению количества выбросов газообразных веществ.

В цехе «Помол» комплекс работ производился на цементной мельнице № 6: обновлены бронеплиты первой и второй камер, устранены дефекты корпуса, проверено техническое состояние редуктора главного привода и заменен вкладыш. Отремонтирована система дозирования, дозаторы известняка и добавок, пневмокамерный насос и трубопроводы. В настоящее время остановлена мельница № 8. Специалисты заменили четыре ряда двухволновых бронеплит в первой камере, приступили к ремонту пластинчатого транспортера и тарельчатого питателя.

В «Сырьевом» выполнены плановые мероприятия на дозаторах мельницы № 7, обновлена бронефутеровка первой камеры агрегата и межкамерная перегородка.

В цехе «Готовая продукция» завершились комплексные ремонты линий тарирования цемента в мешки по 50 кг и в однотонные биг-бэги, а также линии погрузки навального цемента в автотранспорт. В настоящее время подходит к концу установка современного программного обеспечения на оборудовании для палетирования бумажных мешков – ведется пусконаладка, устраняются недоработки.

Подготовлена к «высокому» сезону автотехника – КамАЗы, БелАЗы, цементовозы. Место выработавших ресурс машин займут уже приобретенный фронтальный погрузчик, а также планируемые к покупке два цементовоза и бортовая «ГАЗель». Один из БелАЗов в скором времени заменит новый тип самосвала, что позволит снизить расход топлива и эксплуатационные затраты, уменьшить нагрузку на дорожное полотно.

«Кроме того, в преддверии «высокого» строительного сезона усовершенствована логистика: для удобства клиентов мы изменили схему движения транспорта при заезде на завод, – комментирует управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Благодаря комплексной модернизации контрольно-пропускного пункта удалось разделить встречные потоки – теперь автомобили, которые только направляются на погрузку, и машины с цементом передвигаются по разным полосам. Помимо этого, на предприятии созданы запасы цемента, тарированного в бумажные мешки и биг-бэги, чтобы в любой момент обеспечить поставку высококачественной продукции в необходимых объемах».