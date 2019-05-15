Дачный сезон-2019 в Красноярске: все о льготах и расписании электричек

О расписании

- Что изменится в расписании? Каким оно будет во время летних путевых ремонтов?

- Во время дачного сезона на Красноярской железной дороге ежедневно будут курсировать 53 пары пригородных поездов в будние дни и 45 пар в выходные, по Красноярску и агломерации - 40 пар поездов в будние дни, 29 пар в выходные. Дополнительные поезда будут назначены и в западном, и в восточном направлениях, на маршрутах до станций Снежница, Зеледеево, Кемчуг, Сорокино, Зыково.

Еще одна хорошая новость для пассажиров ближних к Красноярску станций: ремонтные работы в этом году их не заденут, поскольку будут проводиться примерно в часе езды от города, на перегонах:

- Громадская-Заозерная - июнь, июль, август;

- Чарыш-Балыксу-Бискамжа - май, июнь;

- Балай-Уяр - апрель, май;

- Зеледеево-Кача - июнь, август;

- Камарчага-Балай - август, сентябрь.

Эдуард Быков, генеральный директор АО «Краспригород»Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выйдут ли на маршруты новые электрички, которые возили пассажиров во время универсиады?

- Конечно! Все 6 новых электропоездов после Студенческих игр остались у нас. Они самые современные, с системами кондиционирования и обеззараживания воздух, креплениями для перевозки велосипедов. Для маломобильных пассажиров есть электрические подъемники, для того, чтобы ими воспользоваться, нужно оставить заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

Также у нас есть еще четыре современных электрички 2016 года выпуска. Пассажирам новые электрички очень нравятся, они их называют «Ласточками» и даже «Сапсанами». Мы и дальше будем обновлять парк, этот процесс продолжается.

- Что делать, если расписание неудобное или вагонов не хватает? Может пассажир как-то повлиять на ситуацию?

– Спрогнозировать количество пассажиров, которые поедут в электричках в ближайшие дни, очень сложно, потому что на электричку люди не покупают билеты заранее. При назначении того или иного количества вагонов в поезде мы ориентируемся на данные прошлых лет. Но, конечно, мы внимательно следим за обстановкой, и, при

необходимости, электропоезда пополняются дополнительными вагонами.

Что же касается расписания, то принять участие

в его формировании может любой пассажир. Свои

предложения можно отправить:

– в рубрику «вопрос-ответ» на официальный сайт АО

«Краспригород»;

- на электронную почту компании info@kraspg.ru,

priemnaya@kraspg.ru;

Или – подать обращение в письменном виде в билетную кассу.

Мы рассматриваем и изучаем каждое обращение. Чтобы понять, насколько удобно расписание, проводим

анкетирование пассажиров маршрута, и по его результатам принимаем решение.

Городская электричка

- Летом, в сезон отпусков, не будет ли сокращений в расписании «Городской электрички»?

- Уже 8 лет мы не отменяем электропоезда, ни на пригородных ни на городских маршрутах. Хотя городских пассажиров летом меньше из-за отпусков и каникул.

Но в целом электричка у красноярцев все популярнее. Например, за 2018 год мы перевезли городскими электропоездами 1,591 миллиона человек, что на 20% превышает результат 2017-го года. В первом квартале 2019 года число пассажиров увеличилось на 35%. Сегодня наполняемость поездов на внутригородских участках в часы пик достигает уже 100%.

Отмечу, что этот вид городского общественного транспорта – самый дешевый в Красноярске. Цена билета внутри города – всего 19 рублей. Но можно сэкономить на проезде еще больше. При покупке билета «туда-обратно» в кассе стоимость одной поездки по городу составит 18 рублей. При покупке наиболее популярного ежедневного абонемента сроком действия на пять дней, стоимость поездки всего 15,5 рублей.

Есть и другие виды абонементов: только на рабочие дни, только на выходные, на определенные даты.

- Когда «Городская электричка» пойдет по кольцу?

- Сейчас строятся два новых остановочных пункта «Проспект Металлургов» и «Сады Восточные» (рабочее название), они готовы примерно на 70%. Платформы расположены по разные стороны моста «777», – в Советском районе Красноярска и в поселке Березовка. Ко Дню железнодорожника мы сдадим их в эксплуатацию и замкнем кольцо, – пустим электрички через мост «777». Пока это будет 5-6 поездов в день, поскольку по мосту проложен только один путь, реверсивным способом по нему пропускается весь поток поездов Транссиба. Это ограничивает наши возможности. Для организации движения электропоездов по кольцу с короткими интервалами необходимо проложить второй путь через Енисей, то есть построить еще один пролет моста «777».

- А расписание до Дивногорска летом не поменяется?

- Шесть поездов ежедневно останется: три утром, один днем и два вечером. Популярность направления растет: мы начинали с 200-300 пассажиров в сутки, сейчас их 1000. И даже не верится, что несколько лет назад всерьез обсуждались предложения разобрать ветку и расширить автодорогу. Пассажиры оценили удобство: они едут быстро и без пробок. И подсчитали выгоду: на железной дороге полный билет Красноярск-Дивногорск стоит 19 рублей, на автобусе - в разы дороже. Кроме того, мы обновили вокзал в Дивногорске, думаю, что это тоже привлекает пассажиров.

Льготы

- Начинается сезон льготного проезда в электричках для пенсионеров (скидка 50%). Но пенсионный возраст увеличили, а как же льготы?

- Традиционно пенсионеры Красноярского края с 1 мая до 30 сентября пользуются скидкой 50% на проезд в пригородных поездах.

Мужчины в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 55 лет тоже смогут воспользоваться этой скидкой, при условии, что у них есть стаж не менее 15 лет. В управлении социальной защиты населения по месту жительства нужно получить справку, на предоставление меры социальной поддержки, и предоставить ее кассиру вместе с вашим паспортом.

Кроме того, с 1 мая на 50% снизится стоимость билетов на проезд для ветеранов труда Красноярского края, а также многодетных семей.

- Ребенку пять лет, в кассе требуют подлинник свидетельства о рождении, мы боимся потерять документ, да и неудобно носить его с собой постоянно.

- Всем льготникам советую сделать в кассе за символическую плату копию документов, подтверждающих льготу. Копия будет заверена печатью «Краспригорода» и ее можно предъявлять в любой кассе и пригородном поезде. Для детей обычно делают несколько копий, чтобы могли пользоваться родители, бабушки.

- Сколько стоит билет для собаки?

- Билет для домашних животных – стоит 25% от тарифа полного билета до вашей станции. Собаки перевозятся в намордниках, на поводке и не должны мешать пассажирам. Крупных собак нужно перевозить в тамбуре.

- Очень неудобен входной контроль на вокзале. Люди идут с рассадой, с сумками, с инструментами, многие на дачу берут газовые пистолеты или баллончики. Можно ли его отменить?

- Входной контроль действует с 1 января 2019 года – таково требование федерального закона. Теперь каждый пассажир, посетитель или работник вокзала при входе в здание должен пройти зону досмотра. Все это делается исключительно для безопасности.

Система входного контроля введена на трех вокзалах Красноярска: Злобино, Енисей и станции Красноярск. На других городских платформах и вокзалах, ее нет.

Те, кто покупает билеты за полную стоимость, могут воспользоваться дистанционными сервисами приобретения проездных документов, не требующими посещения касс в зданиях вокзалов.

Для них есть варианты: мобильное приложение «Краспригород», сайт АО «Краспригород», «Платежка», приобретение абонементных билетов. При покупке через мобильное приложение ничего распечатывать не нужно, просто покажите контролеру QR-код в телефоне.

Льготники смогут купить билет только в кассе, поскольку льготу нужно подтверждать документами.

Билет на городскую электричку можно купить в вагоне, или рассчитаться обычной «Транспортной картой».

Что касается средств самообороны. При наличии разрешения в электричке их перевозить можно, на вокзал заносить нельзя.

«Дивногорская Ривьера» – третий сезон

- Будет ли работать этим летом туристический маршрут «Дивногорская Ривьера»?

- Маршрут для туристов включает в себя поездку на комфортной электричке и на теплоходе, поэтому работает только во время навигации, с мая по сентябрь. В этом году первый экскурсионный тур состоится 21 мая.

В программе – экскурсия по маршруту, посещение Мемориального комплекса Виктора Астафьева в Овсянке.

Проект реализуется с 2017 года компанией «Краспригород» совместно с региональным туристическим агентством «Азимут». На их сайте можно узнать все подробности и оставить заявку на участие в экскурсионном туре.

Круглосуточный телефон Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», –8-800-775-00-00 добавочно (1).

Уточнить расписание движения электропоездов, а также актуальную информацию о льготах и акциях можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильных приложениях «Краспригород» и «Яндекс.Электрички».

ВАЖНО

При наличии разрешения оружие самообороны можно перевозить в электропоездах в зачехленном и разряженном состоянии. Перевозка газовых баллончиков запрещена. Также запрещена перевозка легковоспламеняющихся веществ (бензин, керосин, краски на горючей основе и т.д.). Ознакомиться с полным перечнем веществ, предметов и устройств, в отношении которых действует запрет на перемещение в вокзалах и поездах, можно на сайте АО «Краспригород» в разделе «Транспортная безопасность». Информация размещена на вокзалах и в электропоездах.