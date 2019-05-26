В Красноярске в Международный день пропавших детей потерялись три маленьких ребенка

25 мая во всем мире отмечается День пропавших детей. Волонтеры поисковых организаций проводят различные мероприятия. Их цель – привлечь внимание людей к ряду проблем. Защищены ли дети от похищений? Не находятся ли они в трудных жизненных ситуациях? Не совершается ли в отношении них преступление?

В Красноярске информация о пропаже ребенка сразу попадает участникам общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». В этом году волонтеры присоединились к городскому социальному фестивалю «Город равных - строим вместе», который проводился на острове Татышев.

Волонтеры раздавали памятки и свои визитки участникам фестиваля Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Они общались с родителями и детьми, раздавали буклеты с информацией «Что делать, если потерялся ребенок. Первые шаги при поиске». И еще давали свои визитки, чтобы родители могли оперативно обратиться за помощью. Ведь самое важное при поиске пропавшего ребенка - не упустить драгоценное время, начать вовремя искать и задействовать при этом все силы.

И тут же тревожный звонок. Мама 6-летнего сынишки рыдает в трубку: «Пропал сыночек». Здесь. Во время фестиваля. Полиция, родители, волонтеры искали ребенка по всему острову. Через два часа его нашли отдыхающие и привели к родителям.

Решил поиграть и потерялся, спустя два часа вернули маме Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

- Первое что вручили мне с детьми, когда приехали на фестиваль, - это буклеты и визитка поисковой организации, - рассказала позже мама найденного мальчика.

Волонтеры предупреждают, что если ребенок пропал, тому может предшествовать несколько причин. Первая - подросток боится вернуться домой, что будут ругать. Вторая - несчастный случай. Третья - на ребенка напали или похитили. Четверная. Пятая… Каждый случай - это беда и сумасшедший страх родителей за своего ребенка.

А еще у волонтеров появилась такая традиция. 25 мая вечером они высаживают кустики сирени по количеству погибших детей за год. В этом году высадили два куста сирени. Два ребенка уже никогда не вернутся домой…Девочка и мальчик. Ей было 15 лет. Ему 9 лет.

Находится Аллея памяти в Гвардейском парке.

Аллея в Гвардейском парке Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

- На нашей Аллее памяти погибшим детям Красноярского края, встречаемся с родителями погибших детей и зажигаем символическую ДОРОГУ ДОМОЙ, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Оксана Василишина, бессменный организатор и координатор организации «Поиск пропавших детей - Красноярск». - Пусть все кто пропал, вернутся домой. Вас ждут ваши родные, они любят вас несмотря ни на что.

И уже вечером снова позвонили на горячую линию отряда. Снова пропали дети. Совсем малыши. Тому и другому всего четыре года. Не вернулись с прогулки. Район поисков в паре остановок. Волонтеры начинают действовать по уже отработанной схеме: сбор информации, подготовка информации для соцестей, подготовка к выезду. И тут… Ура! Звонят родители «потеряшек»: «Найдены, живы!». Отбой!

Дорога домой Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Как люди становятся волонтерами?

- Помочь может каждый! – говорят в отряде. - Ждем вас в нашу команду и очень надеемся, что вы не останетесь равнодушными к чужой беде, вместе с нами придете на помощь!

И пусть никогда не теряются дети!