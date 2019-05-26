В Красноярском крае трое маленьких детей погибли в пожаре, их матери удалось спастись

Обугленные стены. Крыши нет. Окна выбиты. А посреди пепелища возвышается кирпичная печная труба. Это все, что осталось от двухквартирного дома. Ночной пожар в Шарыповском районе унес жизни четырех человек. Трое из них – маленькие дети.

ЧП произошло в деревне Скворцово в ночь на 26 мая. По предварительной версии следствия, 45-летний пьяный мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Около трех часов загорелись домашние вещи. Дымом моментально затянуло все комнаты. Огонь перекинулся и на вторую половину дома, где проживала молодая мама с тремя детьми. В момент возгорания все они спали. Женщина проснулась от запаха дыма и выбежала на улицу. А дети погибли... Два братика и сестренка.

- В результате пожара погибло двое мальчиков в возрасте 2 и 6 лет, 4-летняя девочка, погиб хозяин квартиры, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГСУ СК по краю. - В настоящее время следователи устанавливают причину пожара, назначены пожарно-техническая и судебно- медицинская экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711037" frameborder="0"></iframe> Три ребенка погибли в пожаре в Шарыповском районе.ГСУ СК по Красноярскому краю

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

- Пожар локализовали к 5:49, полностью потушили в 06:57, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. К тушению пожара привлекались 20 человек и 8 единиц техники.

Сейчас устанавливаются точные причины возгорания. Известно, что мама погибших детей не пострадала. Ни одного ожога, не надышалась дымом. Успела вовремя покинуть горящий дом...

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родственникам погибших.