В небо над Красноярском взметнулись «цифровые» воздушные змеи

В Красноярске на острове Татышев прошел необычный праздник. Там запускали воздушных змеев. И не просто змеев – на каждом был нарисован логотип одного из 20 популярных российских каналов. И вы наверняка догадываетесь, с каким событием связано.

Все верно – 3 июня Красноярский край окончательно перейдет на цифровое вещание. Символом скорого перехода на «цифру» и стали поднятые в небо два десятка воздушных змеев. Обозначенные 20 федеральных телеканалов как раз входят в мультиплексы цифрового телевещания. На крыльях 21-го воздушного змея была изображена бабочка – логотип цифрового вещания с названием региона.

«Цифровую зарядку» провела участница Олимпийских игр Светлана Болдыкова. Фото пресс-службы губернатора и правительства края

Остров Татышев был выбран не случайно, ведь горожане любят здесь отдыхать семьями, заниматься спортом, проводить фестивали и городские праздники. Вот и сегодня для групп здоровья старшего поколения организаторы устроили Фестиваль возможностей.

К слову, «цифровую зарядку» провела участница Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, многократная чемпионка России по сноуборду Светлана Болдыкова совместно с депутатом Горсовета Красноярска Еленой Курамшиной.

В акции принял участие министр цифрового развития края Николай Распопин. Он рассказал, что на сегодняшний день более 80 % жителей нашего края уже готовы к отключению аналогового вещания. А у остальных 20 % еще есть время определиться, как они будут принимать сигнал. Вариантов несколько. Можно приобрести цифровую приставку к старому телевизору. Либо сменить старый телевизор на новый и современный стандарта DVB-T2. Или подключиться к кабельному оператору. Можно установить и спутниковую тарелку.

- Наша главная задача – оказать населению консультационную и техническую помощь, чтобы люди смогли смотреть свои любимые программы и передачи в высоком качестве изображения и звука. Для этого в крае действует региональная горячая линия, работают более 600 «цифровых» волонтеров. А органы соцзащиты на местах принимают заявки на компенсацию за приобретенное оборудование, – сказал министр.

В пресс-службе губернатора и правительства края рассказали, что волонтеры уже помогли подключить цифровое ТВ для 8 000 семей. Обратиться за помощью добровольных помощников и задать все-все интересующие вопросы можно по телефону национальной горячей линии: 8-800-300-64-40.

20 змеев - 20 цифровых телеканалов. Фото пресс-службы губернатора и правительства края

ДЛЯ СПРАВКИ

В этот день акции по запуску воздушных змеев прошли в 36 регионах страны, которые включены в так называемую третью волну подключения к цифровому вещанию. А финальная четвертая волна пройдет в октябре. До конца этого года на «цифру» полностью перейдет вся Россия.

В пакет бесплатных каналов входят: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.