2019-05-25T09:28:52+03:00
Общество

В Красноярске владельцы колоннады на Дубровинского пошли на шантаж

И пообещали перекрыть пешеходный мост
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске владельцы колоннады на Дубровинского пошли на шантажВ Красноярске владельцы колоннады на Дубровинского пошли на шантажФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Владельцы зданий на Дубровинского, которые в народе называют «колоннадой» пошли на шантаж в ответ на решение арбитражного суда. Они пригрозились перекрыть пешеходный мост, по которому горожане беспрепятственно и безопасно проходят с набережной в Центральный парк.

Напомним, что решение по иску городской мэрии арбитражный суд вынес на этой неделе: летние кафе и веранды, прозванные «шанхаем» за странную архитектуру, признаны незаконными, поэтому владелец, компания «Кедр Трейд» обязан их снести в течение двух недель. Однако предприниматели восприняли это в штыки и намерены обжаловать вердикт. А если ничего не выйдет – закроют мост: «Это наша собственность, что хотим – то и делаем» - заявил Новостям ТВК представитель компании Валентин Мельников.

В мэрии на такие угрозы ответили: это будет нарушением условий аренды земельного участка. И тогда чиновники обратятся снова в суд и в полицию.

Поясним, что в 2009 году мэрия предоставил земельный участок предыдущим бизнесменам для строительства культурно-досугового и офисного центра при условии, что они построят пешеходный переход. И если сейчас новый владелец зданий «Кедр Трейд» решится перекрыть переход, это может стать основанием для расторжения договора аренды – со всеми вытекающими из этого последствиями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изящная колоннада в центре Красноярска превратилась в неприглядную фуд-зону

«Шанхай» на виадуке любви: горожане «за» или «против»

В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).

Незаконный «Шанхай» на Дубровинского в Красноярске владельцу все-таки придется снести

Арбитражный суд вынес свое решение

Самовольные постройки на улице Дубровинского, которые в народе давно прозвали «Шанхаем», придется все-таки снести. Решение о том, что они незаконные, вынес краевой Арбитражный суд, тем самым удовлетворив исковые требования администрации Красноярска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
В лесах и водоемах Красноярского края разыскивают несколько пропавших человек
В Красноярском крае аграрии обратились в суд, чтобы получить кровно заработанное
В Шарыпово чиновники соцзащиты лишились служебной иномарки
Житель Хакасии отправится в колонию за соблазнение 14-летней школьницы
В Красноярске отключили холодную воду и начали ремонт водопроводов
Подозреваемая в разбойном нападении на старушку 16 лет пряталась в Красноярске
В Красноярске пьяные работники автосервиса устроили на угнанной машине ночные гонки и пожар
Малоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудование
Штрафы за мусорный коллапс в Красноярске признали незаконными
Водитель без номеров гоняет по Красноярску 180 км/ч и хвастается в соцсетях
С 20 июня левый поворот с Брянской в сторону центра закрывают навсегда
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата устроил скандал в супермаркете в Красноярске