В Красноярске владельцы колоннады на Дубровинского пошли на шантаж

Владельцы зданий на Дубровинского, которые в народе называют «колоннадой» пошли на шантаж в ответ на решение арбитражного суда. Они пригрозились перекрыть пешеходный мост, по которому горожане беспрепятственно и безопасно проходят с набережной в Центральный парк.

Напомним, что решение по иску городской мэрии арбитражный суд вынес на этой неделе: летние кафе и веранды, прозванные «шанхаем» за странную архитектуру, признаны незаконными, поэтому владелец, компания «Кедр Трейд» обязан их снести в течение двух недель. Однако предприниматели восприняли это в штыки и намерены обжаловать вердикт. А если ничего не выйдет – закроют мост: «Это наша собственность, что хотим – то и делаем» - заявил Новостям ТВК представитель компании Валентин Мельников.

В мэрии на такие угрозы ответили: это будет нарушением условий аренды земельного участка. И тогда чиновники обратятся снова в суд и в полицию.

Поясним, что в 2009 году мэрия предоставил земельный участок предыдущим бизнесменам для строительства культурно-досугового и офисного центра при условии, что они построят пешеходный переход. И если сейчас новый владелец зданий «Кедр Трейд» решится перекрыть переход, это может стать основанием для расторжения договора аренды – со всеми вытекающими из этого последствиями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изящная колоннада в центре Красноярска превратилась в неприглядную фуд-зону

«Шанхай» на виадуке любви: горожане «за» или «против»

В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).

Незаконный «Шанхай» на Дубровинского в Красноярске владельцу все-таки придется снести

Арбитражный суд вынес свое решение

Самовольные постройки на улице Дубровинского, которые в народе давно прозвали «Шанхаем», придется все-таки снести. Решение о том, что они незаконные, вынес краевой Арбитражный суд, тем самым удовлетворив исковые требования администрации Красноярска (подробнее).