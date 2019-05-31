Волшебная терапия! Жена экс-губернатора Красноярского края объявила полезными укусы клещей

Не в шутку, а всерьез... Бывшая первая леди Красноярского края Наталья Толоконская шокировала публику новым постом в соцсетях. В нем врач (по образованию), руководитель собственной клиники (по роду занятий) и коуч (по состоянию души) заявила: укусы клещей… полезны.

Впрочем, процитируем дословно:

- Дорогие друзья! Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость Человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами. Ваше право выбирать! Применять для экстренной профилактики морально устаревший способ - иммуноглобулин (чужеродный белок) или уникальные безвредные лекарства, которые поднимут Ваш иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий. Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!

Напомним, в Красноярске Наталья Петровна известна как создатель центра альтернативной медицины. И автор знаменитой фразы о черном небе: «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач!»

И вот – новый поворот. Любопытно, среди подписчиков тут же объявились сторонники ее методы:

- Точно, в деревнях никто панически не закатывает глаза при слове клещ. И я, соответственно, не смогла в той среде гнать волну беспокойства, когда нашла у себя дважды за весну впившегося в мои лучшие мягкие ткани свирепого кровососа.

- Моего первого мужа три раза подряд в течение трех лет кусали энцефалитные клещи. В первый раз температура поднималась до 40, три дня. Потом отпустило. Врачи сказали, что все обошлось, потому что его покусал клещ в районе деревни, где он родился и вырос, пил коровье молоко в детстве. Клещи кусали коров, тем самым молоко стало как бы своеобразной прививкой.

Но были и другие:

- Вы хотите, чтоб мы все умерли?

- Это жесть! Жена бывшего губернатора, вела программу о здоровье на местном телеканале.

- Ее просто уже клещ укусил. И текст написал он же.

А как вы - боитесь клещей?