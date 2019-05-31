2019-05-31T05:59:04+03:00
Происшествия

Дверь уже полыхала. Двух беспомощных женщин спасли из огня росгвардейцы

Если бы не они, все могло закончиться трагедией [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Двух беспомощных женщин спасли из огня росгвардейцы. На фото - младший сержант Дмитрий Т., старший сержант Валерий К., прапорщик Андрей Г.Двух беспомощных женщин спасли из огня росгвардейцы. На фото - младший сержант Дмитрий Т., старший сержант Валерий К., прапорщик Андрей Г.
Изменить размер текста:

Небольшой частный дом полыхнул, как факел, а внутри задыхались от дыма две женщины… В Канске (Красноярского края) пострадавших при пожаре вынесли из огня бойцы Росгвардии.

Этот случай произошел буквально только что. Ночью патрулируя улицы, сотрудники вневедомственной охраны заметили: в одном из домов начался пожар. Тут же позвонили 112. А сами, не дожидаясь спасателей, кинулись к зданию. Говорят, окна были темными. Есть ли в доме люди, непонятно. Так что медлить было нельзя.

- Дверь уже горела, - позже рассказали они. – Войти в дом невозможно. Поэтому пришлось выбить окно.

Как оказалось, не зря. В комнате были две женщины. Они уже наглотались дыма. И выбраться сами не могли. Еще пара минут – потеряли бы сознание.

Росгвардейцы вытащили их через окно, вызвали «скорую». А, когда передали пострадавших врачам, стали тушить пожар – вместе со спасателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада
У памятника Славе Глюку на набережной Красноярска разобрали постамент
Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году
Жители Студгородка остались без воды из-за строителей
Опасны для жизни: в Красноярском крае отстрелят 87 медведей
Красноярцы выбрали лучший проект крематория
В Красноярске одну полосу на проспекте Мира отдадут под платную парковку
Кинотеатр «Мори Синема» дарит эксклюзивные подарки!
В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо
Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона на детскую площадку возле БКЗ
В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %
Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублей
В Красноярске начинающий водитель сбил 8-летнюю школьницу
В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом
Перекрытие дорог на 1-2 июня 2019 года в Красноярске
В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки