Дверь уже полыхала. Двух беспомощных женщин спасли из огня росгвардейцы

Небольшой частный дом полыхнул, как факел, а внутри задыхались от дыма две женщины… В Канске (Красноярского края) пострадавших при пожаре вынесли из огня бойцы Росгвардии.

Этот случай произошел буквально только что. Ночью патрулируя улицы, сотрудники вневедомственной охраны заметили: в одном из домов начался пожар. Тут же позвонили 112. А сами, не дожидаясь спасателей, кинулись к зданию. Говорят, окна были темными. Есть ли в доме люди, непонятно. Так что медлить было нельзя.

- Дверь уже горела, - позже рассказали они. – Войти в дом невозможно. Поэтому пришлось выбить окно.

Как оказалось, не зря. В комнате были две женщины. Они уже наглотались дыма. И выбраться сами не могли. Еще пара минут – потеряли бы сознание.

Росгвардейцы вытащили их через окно, вызвали «скорую». А, когда передали пострадавших врачам, стали тушить пожар – вместе со спасателями.