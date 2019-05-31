2019-05-31T04:00:05+03:00
Общество

Жара в Красноярске сменилась резким похолоданием и сильным ветром

А в крае обещают грозу с градом
Ася ЖУКОВА
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Жара в Красноярске сменилась резким похолоданием и сильным ветром.Жара в Красноярске сменилась резким похолоданием и сильным ветром.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жара в Красноярске 31 мая сменилась мощным ветром и похолоданием. Комфортная погода продержалась совсем недолго. Сильно дуть начало уже утром в пятницу. Так что, похоже, прогноз сбывается. Итак, что нас ждет?

- В самом Красноярске будет облачно, пройдет небольшой дождь, - сообщают на сайте Среднесибирского УГМС. - Ветер западный 3-8 метров в секунду, порывы до 18 метров. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.

А в крае непогода разгуляется. На центральные и южные районы надвигаются грозы с градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. Местами возможны сильные дожди. И еще одна напасть: 1-2 июня в центральных же районах – заморозки до минус 2 градусов. Берегите посадки, будьте осторожны сами!

Увы, начало лета в Красноярске тоже выдастся прохладным. 1-2 июня будет только плюс 14-16, к тому же дожди. Заметно потеплеет - до плюс 27 градусов - только к четвергу, 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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