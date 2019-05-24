День защиты детей 1 июня 2019 в Красноярске: карнавал включили в программу праздника

Так удачно совпало, что 1 июня в 2019 году выпадает на выходной, субботу. А это значит, что на праздник соберется большое количество детей. Специально для них в этот день организаторы подготовили уникальную программу под названием «Берег детства – Фэнтези град». Публикуем полную программу празднования 1 июня 2019 в Красноярске.

- Праздничных событий такого формата, которые были бы посвящены Дню защиты детей, в нашем городе еще не было, - рассказывает Сергей Костюков, руководитель управления культуры. – Эта идея не возникла спонтанно, ее выдвинули и обсудили участники Красноярского городского форума, проходившего в ноябре. Представители разных организаций, общественники, работающие в направлении поддержки семьи, материнства и детства, сказали: давайте организуем праздник на весь день. Администрация города с удовольствием поддержала эту инициативу.

Карнавал

Ставший традиционным в Красноярске детский карнавал 1 июня все же произойдет. Организаторы благодарят губернатора Красноярского края за финансирование и поддержку этого мероприятия.

Начнется карнавал 1 июня 2019 в 12.00, в этом году тематика «Город-театр». Колонна будет двигаться по проспекту Мира от перекрестка ул. Горького до перекрестка на ул. Перенсона, и далее карнавал пойдет на Театральную площадь.

Как сообщают организаторы, сейчас среди участников зарегистрировано 80 команд. Все желающие могут подавать заявки до 28 мая включительно.

Праздник на набережной – лучшее место

Для проведения праздника выбрали левобережную набережную по многим причинам. Здесь достаточно пространства, чтобы вместить всех гостей и участников большого праздника. Только представьте: Фэнтези-град развернется на полтора километра – от улицы Сурикова до виадука, ведущего в Центральный парк.

К тому же после реконструкции набережная преобразилась, стала уютным и эстетически красивым местом притяжения для горожан. Перед праздником ее еще раз приведут в порядок. Каждый участок набережной будет занят какой-нибудь локацией.

Что касается безопасности, то в этот день во всем городе в парках и скверах, где будут проводиться праздничные мероприятия, будут усилены наряды полиции. На набережной – особенно. Движение транспорта на улице Дубровинского перекрывать не будут, но водителей предупредят накануне, что желательно выбрать другой маршрут.

На любое занятие и интерес

«Берег детства – Фэнтези град» - это 5 фантастических улиц, наполненных огромным количеством локаций с увлекательными развлечениями для детей и взрослых.

Елена Бедрина, руководитель автономного некоммерческого объединения «АртПространство Этти Детти», режиссер праздника:

- Это будет большой семейный фестиваль, на который мы приглашаем и детей, и родителей. Было довольно непросто, но мы постарались организовать все так, чтобы праздник отвечал любому вкусу юных горожан. Наши многочисленные партнеры предоставят различные локации. Занятия и развлечения продуманы на любой вкус. Квизы, квесты, виртуальные путешествия, любимые сказки, костюмы, творческие мастерские, показы мод, мастер-классы, бассейны, мягкие зоны, городки – и все это сосредоточено в одной месте.

Улица «Детские фантазии». Вместе с Алисой дети попадут в ту самую Страну чудес, где обязательно повстречают сказочных стражей, сыграют в мегашашки, карты, кубики. Здесь будет представлена выставка специальной техники и ретро-автомобилей.

Улица «Чудные дети» запомнится встречей с героями любимых мультфильмов, различными фотолокациями. Здесь расположатся Парк чудес «Галилео», школа юных химиков «Фарадей» и летняя школа «НьюНьютонов». Именно на этой улице будет находиться главная сцена праздника, которая будет работать до 22:00.

Улица «Прелестные приключения». Здесь состоится фестиваль шаров «Разноцветное небо», покажут интерактивные спектакли от детского кинотеатра «Мечта». Дети и их родители смогут зайти в настоящую юрту и сфотографироваться с северным оленем из парка «Роев ручей». Также можно будет поучаствовать в мастер-классе, посвященном обычаям северных народов, и получить в подарок сувенир-оберег.

Улица «Быть ребенком». На ней расположится потрясающая площадка «Музыка на траве», где юные музыканты представят свои номера. Кроме того, на улице пройдет большое количество «Чудо-мастерских» и будет работать городской художественный пленэр.

Улица «Непослушания». Самая активная улица. На ней пройдет «Праздник озорства» и расположатся по-настоящему космические локации: спортивные трассы «Страна Лилипутия» и «Страна Великания», театральная сцена. Здесь же организуют «Мамс-базар»– настоящий тренд молодых родителей города.

Остается лишь добавить, что начнется праздничная программа с 13 часов. Финалом станет большая ретро-дискотека.