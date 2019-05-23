В Красноярском крае сдавать ЕГЭ будут 15 тысяч одиннадцатиклассников

В Красноярском крае сдавать ЕГЭ в этом году будут 15 тысяч одиннадцатиклассников. Первые испытания пройдут уже в понедельник 27 мая. Это будут единые государственные экзамены по литературе и географии.

Специально для ребят в этом году оборудованы 170 пунктов сдачи ЕГЭ, из них 56 – на труднодоступных территориях, 8 – на дому, 1 – в учреждении здравоохранения и 1 – в детской колонии.

- Более 48% выпускников выбрали для сдачи обществознание, около 22% – физику, более 20% – биологию. При этом обязательные предметы – русский язык и математику – должны сдавать все участники. Также в этом году впервые предоставлена возможность сдать китайский язык в форме ЕГЭ, но в крае пока никто не изъявил такого желания. Думаю, что этот предмет будет востребован в следующие года, учитывая, что популярность в красноярских школах он уже набирает, – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Никаких существенных изменений в содержании заданий в этом году не будет. Они составлены в соответствии с курсом школьной программы.

Хотя нет, новым станет выбор уровня сдачи ЕГЭ по математике. То есть если раньше ребята могли сдавать экзамен по предмету и на базовом, и на профильном уровнях, то с этого года они должны были определиться (причем до 1 февраля) какой один уровень они выбирают – либо базовый, либо профильный. Базовый уровень выбрали около 45 %, а профильный – 55 %.

Никаких шпаргалок, все строго

Все пункты сдачи единого государственного экзамена оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать ход экзаменов будут 620 аккредитованных общественных наблюдателей. Во многих городских школах выпускников будут проверять металлоискателями. Сработал сигнал – придется показывать, что никаких запрещенных предметов с собой не имеется.

Проще назвать то, что разрешается пронести: ручка, паспорт, носовой платок. Все остальное – под запретом: телефоны, планшеты, микронаушники, шпаргалки. Если их обнаружат, выпускника удалят из аудитории. И сдать экзамен он сможет только через год.

Психолог Елена Слободчикова советует родителям накануне поговорить с ребенком, успокоить его:

- Скажите ему, что у него все получится, что вы в него верите и, независимо от его оценки, всегда поддержите. ЕГЭ – это лишь одно из испытаний, которое ждет его на жизненном пути. Но каждому выпускнику важно знать и помнить, что дома его ждут, любят и верят в него, независимо от результата и оценок.

А как в Красноярске

В краевом центре ЕГЭ планируют сдавать 5 007 человек. Для них откроются 26 пунктов сдачи ЕГЭ. Самый крупный будет организован на базе лицея №11 (более 250 человек). По выбору предметов среди одиннадцатиклассников в краевом центре также лидирует обществознание – 52,7%, затем физика – 23,5% и биология – 21,2%.