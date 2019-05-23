Красноярцам назвали дату открытия городских пляжей

У миллионного Красноярска, который раскинулся на обоих берегах Енисея на многие километры, на самом деле существует большая проблема с пляжами. Их катастрофически не хватает. И дело не в том, что берег не благоустроен. Просто температура воды в реке слишком уж холодная.

В городе есть только два муниципальных пляжа, подходящие в этом плане. На острове Отдыха пляж выходит на Абаканскую протоку, в ней слабое течение и вода успевает прогреваться. Пляж на острове Татышев разместился возле небольшой лагуны, там тоже достаточно теплая для купания вода.

В администрации города уже объявили: подготовка пляжей уже началась.

Завезут песок и отремонтируют кабинки

Самый старый и популярный у горожан – пляж на острове Отдыха. В жаркие выходные тут народу на квадратный метр бывает ничуть не меньше, чем на черноморском побережье.

Сейчас пляжную зону очищают от накопившегося мусора и завозят новый чистый песок. Нужно будет отремонтировать все раздевалки, установить урны. И песочницы – для самых маленьких. К началу июня на территории появятся кабинки для переодевания и медицинский пункт. И обязательно вышка спасателей. Как только позволит погода, сюда привезут и несколько пальм для эстетики и создания атмосферы.

- В первую неделю июня дно акватории в районе пляжа обследуют водолазы. Его очистят от крупногабаритного мусора, топляка, водорослей, коряг и стекла. Потом на воде установят буйки, чтобы разграничить зону купания. Мы планируем, что благоустройство пляжа завершится к середине июня. С этого времени официально там можно будет загорать и отдыхать, - рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Идет подготовка пляжа и на Татышеве. Там также планируют обновить песчаное покрытие на береговой зоне. Специалисты отремонтируют кабинки для переодевания, спасательную вышку, волейбольную и детскую площадки, ограждения, установят спасательный пост, мобильные туалеты и необходимые знаки. Водолазы будут проводить свой «субботник» до 1 июня. И уже до 10 июня вся подготовка пляжа должна завершиться.

Загорать – пожалуйста, купаться – под вопросом

Все, что зависит от городских властей в планах подготовки пляжей, они обещают сделать. Но существует одна проблема – наличие вредных микробов, в частности кишечной палочки. На берегу поможет новый чистый песок, его специально для этого и завозят. А как быть с водой. Как узнать, можно ли купаться или нельзя?

Этим вопросом традиционно занимаются специалисты Роспотребнадзора. Мэрия уже заключает контракт с ведомством. И как только пляжи будут полностью готовы, как только установится теплая погода, специалисты возьмут пробы воды и песка в лабораторию на анализ. И через 5 – 7 дней результаты будут готовы. После того, как заключение о санитарном состоянии будет получено, на пляжах установят соответствующие таблички.

Безопасность – наше все

Кстати, за безопасностью отдыхающих в пляжной зоне будут присматривать не только спасатели на вышках. До 20 июня пляжи проверит и инспектор государственной инспекции по маломерным судам.

Существует закон края об административных правонарушениях – для тех, кому слово «безопасность» ни о чем не говорит и кто готов подвергать риску себя и своих близких. В соответствии с этим законом предусмотрен штраф – на граждан о 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей. Напомним, что нельзя делать на пляжах:

- прыгать в воду с мостов, пристаней, причалов, если они не приспособлены для этих целей;

- нельзя прыгать в воду и с движущихся катеров и лодок;

- купаться в состоянии опьянения.