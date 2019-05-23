Керлинг за Полярным кругом – это круто! В Дудинке стартовал международный турнир

Когда в центральной части России уже почти наступило лето, то на Таймыре еще чувствуется присутствие зимы. Поэтому лучшего места, чем Таймыр, и не придумаешь, чтобы организовать здесь завершающие состязания по керлингу.

Этот зрелищный командный вид спорта, который многие справедливо называют интеллектуальным, популярен во всем мире. Неудивительно, что Arctic Curling Cup (Арктический кубок по керлингу), который вот уже в четвертый раз проводится в Дудинке, вызывает такой интерес.

Арктический кубок по керлингу – международный турнир среди женских команд. Соревнования включены в престижную мировую серию World Curling Tour и являются завершающим этапом сезона 2018/2019. Местом проведения традиционно становится ледовая арена «Таймыр», она построена в Дудинке недалеко от Енисея.

Состязания стартуют сегодня, 23 мая. И продлятся до 26 мая. Для участия в чемпионате прилетели 10 команд, они поспорят за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов. На турнире выступают 4 российские команды и по одной команде из Канады, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии и Южной Кореи.

Впереди у спортсменов 4 дня состязаний. Фото: Евгений Тумашов, artistream

Северянам повезло увидеть выступления призеров Олимпийских игр – Бинии Фельчер-Беели из Швейцарии, Ив Мёрхед, Вики Чалмерс и Лорен Грэй из Шотландии. Команда Ив Мерхед практически на каждом чемпионате мира и Европы претендует на призовые места.

Впервые в Дудинку приехали и представительницы Южной Кореи. Год назад команда преподнесла сенсацию на Олимпийских играх в Пхенчхане, впервые в истории азиатского керлинга дойдя до финала и выиграв серебряную медаль.

Россию представляют титулованные команды Анны Сидоровой, Алины Ковалевой и Влады Румянцевой. Скипом сборной Красноярского края будет бронзовый призер Зимней универсиады-2019 Анна Веневцева. Ее команду усилят опытные российские керлингистки – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участница трех Олимпиад Екатерина Галкина и чемпионка Европы Ольга Жаркова.

Накал страстей ожидается нешуточным. Посмотреть на состязания в Дудинку приехали болельщики из Норильска и Игарки. Впереди четыре дня эмоций и переживаний.

Особо отметим, что организаторами турнира выступают Федерация керлинга России и ассоциация «Новая лига», а поддержку оказывает генеральный партнер компания «Норникель». В прошлые годы организация заслужила высокую оценку и со стороны спортсменов, и со стороны зрителей. Ледовая арена «Таймыр», построенная при поддержке «Норникеля», вмещает в себя 1,5 тысячи зрителей. Она открылась 4 сентября 2014 года. Это современный спортивный дворец с качественным ледовым покрытием, в котором круглый год проходят различные соревнования не только местного уровня, но и – на примере керлинга – мирового.

Немного истории

Арктический кубок по керлингу проходит в Дудинке четвертый год подряд и третий раз – в международном формате. В 2016 году на турнире выступали сильнейшие российские мужские команды. В 2017 году за победу боролись восемь женских команд, тогда победителем стала российская команда Анны Сидоровой, обыгравшая в финале со счетом 5:3 канадскую команду Дженнифер Джонс. В 2018 году соревновались смешанные пары. Первое место заняли канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин, которые в решающем матче победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса.