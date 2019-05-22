2019-05-22T06:28:22+03:00
Общество

Красноярские школы переходят на пятидневку: от чего придется отказаться?

Родители до сих пор спорят, но вопрос в управлении образования уже объявили решенным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Красноярские школы переходят на пятидневку: от чего придется отказаться?Красноярские школы переходят на пятидневку: от чего придется отказаться?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Почти треть красноярских школ к настоящему времени уже освоила пятидневный график обучения. Так, 30% школ практикует пятидневку для первых классов, 35% школ – для начальных классов. В нескольких школах – для 1-6 классов.

Большинство высказались «за»

С 1 сентября к ним присоединятся почти все остальные образовательные учреждения. Решено, что короткую учебную неделю для учеников начальных классов вводят 40 школ. В трех учреждениях субботние уроки отменят для учеников 1-5 классов, в восьми – 1-6 классов, в пяти – 1-7 классов, в девяти – 1-8 классов. В школе №147 всего пять дней в неделю будут учиться 1-9 классы, а школы №27 и 32 отменяют субботние уроки для всех ребят, даже для старшеклассников.

Несколько учреждений «расширили» пятидневку. Так, например, если раньше в школах № 2, 121 и гимназии №8 в выходной не учились только начальные классы, то с нового учебного года уроки отменят для учеников 5-8 классов.

Разговоры о переходе на короткую неделю длились более полугода. В обсуждениях принимали участие педагоги, родители и сами дети. Взвешивали все за и против. Решали, чего лишатся школьники от уменьшения количества учебных дней и какие плюсы, напротив, они от этого получат.

По информации управления образования города в голосовании приняли участие 12,5 тысячи человек. Можно было пометить в списке несколько вариантов. И вот какие вышли результаты:

- 92% опрошенных высказались за введение пятидневки;

- 14% заявили, что их дети обязательно будут ходить на дополнительные занятия по субботам;

- 66% отметили, что школьники сами решат, посещать ли им кружки в свой законный выходной;

- 20% категорически против работы общеобразовательных учреждений по выходным.

Главная причина, по которой родители выступают против шестидневки, – чрезмерная загруженность детей. «Чем дети хуже взрослых? У нас два выходных дня, школьники должны отдыхать столько же». К тому же при шестидневке многие родители не могут организовать полноценный отдых, например, выехать за город вечером в пятницу всей семьей.

Чем-то придется пожертвовать

- Ради короткой учебной недели образовательную программу придется подкорректировать, - отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. – Все основные предметы останутся в расписании, а элективные курсы и дополнительные занятия перестанут быть обязательными, школьники смогут посещать их по желанию.

Фактически придется пожертвовать только тремя академическими часами. Существуют санитарные правила и нормы, ограничивающие недельную нагрузку на школьников по количеству часов в неделю.

От каких трех часов в неделю придется отказаться?

- Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантный и вариативный, - рассказывает руководитель образовательного центра «Покровский» Роман Митрохин (несмотря на то, что в «Покровском» обучается 3600 человек, с переходом на пятидневку там справились без проблем). – Первая часть федеральная, это обязательные предметы для любой школы, и мы ничего в нем менять не можем. Вариативная часть формируется непосредственно самой школой. Например, несколько часов в неделю мы отводим на углубленное изучение каких-либо предметов, выходящее за рамки общеобразовательной программы (дополнительные занятия или факультативы). Вот за счет них и можно сократить количество часов при переходе на пятидневку.

Повторим, что дети получат часов по математике, химии, литературе и другим обязательным предметом столько, сколько предусмотрено федеральными нормативами.

А что вы по поводу пятидневки в школе думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин даст эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы