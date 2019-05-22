Красноярские школы переходят на пятидневку: от чего придется отказаться?

Почти треть красноярских школ к настоящему времени уже освоила пятидневный график обучения. Так, 30% школ практикует пятидневку для первых классов, 35% школ – для начальных классов. В нескольких школах – для 1-6 классов.

Большинство высказались «за»

С 1 сентября к ним присоединятся почти все остальные образовательные учреждения. Решено, что короткую учебную неделю для учеников начальных классов вводят 40 школ. В трех учреждениях субботние уроки отменят для учеников 1-5 классов, в восьми – 1-6 классов, в пяти – 1-7 классов, в девяти – 1-8 классов. В школе №147 всего пять дней в неделю будут учиться 1-9 классы, а школы №27 и 32 отменяют субботние уроки для всех ребят, даже для старшеклассников.

Несколько учреждений «расширили» пятидневку. Так, например, если раньше в школах № 2, 121 и гимназии №8 в выходной не учились только начальные классы, то с нового учебного года уроки отменят для учеников 5-8 классов.

Разговоры о переходе на короткую неделю длились более полугода. В обсуждениях принимали участие педагоги, родители и сами дети. Взвешивали все за и против. Решали, чего лишатся школьники от уменьшения количества учебных дней и какие плюсы, напротив, они от этого получат.

По информации управления образования города в голосовании приняли участие 12,5 тысячи человек. Можно было пометить в списке несколько вариантов. И вот какие вышли результаты:

- 92% опрошенных высказались за введение пятидневки;

- 14% заявили, что их дети обязательно будут ходить на дополнительные занятия по субботам;

- 66% отметили, что школьники сами решат, посещать ли им кружки в свой законный выходной;

- 20% категорически против работы общеобразовательных учреждений по выходным.

Главная причина, по которой родители выступают против шестидневки, – чрезмерная загруженность детей. «Чем дети хуже взрослых? У нас два выходных дня, школьники должны отдыхать столько же». К тому же при шестидневке многие родители не могут организовать полноценный отдых, например, выехать за город вечером в пятницу всей семьей.

Чем-то придется пожертвовать

- Ради короткой учебной недели образовательную программу придется подкорректировать, - отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. – Все основные предметы останутся в расписании, а элективные курсы и дополнительные занятия перестанут быть обязательными, школьники смогут посещать их по желанию.

Фактически придется пожертвовать только тремя академическими часами. Существуют санитарные правила и нормы, ограничивающие недельную нагрузку на школьников по количеству часов в неделю.

От каких трех часов в неделю придется отказаться?

- Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантный и вариативный, - рассказывает руководитель образовательного центра «Покровский» Роман Митрохин (несмотря на то, что в «Покровском» обучается 3600 человек, с переходом на пятидневку там справились без проблем). – Первая часть федеральная, это обязательные предметы для любой школы, и мы ничего в нем менять не можем. Вариативная часть формируется непосредственно самой школой. Например, несколько часов в неделю мы отводим на углубленное изучение каких-либо предметов, выходящее за рамки общеобразовательной программы (дополнительные занятия или факультативы). Вот за счет них и можно сократить количество часов при переходе на пятидневку.

Повторим, что дети получат часов по математике, химии, литературе и другим обязательным предметом столько, сколько предусмотрено федеральными нормативами.

А что вы по поводу пятидневки в школе думаете?