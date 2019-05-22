2019-05-22T06:17:24+03:00
Общество

Когда воет сирена «Скорой помощи», внутри может сидеть инспектор ГИБДД

В Красноярске автополицейские проверили, много ли на дорогах города автохамов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Когда воет сирена «Скорой помощи», внутри может сидеть госавтоинспектор. Фото: пресс-служба ГИБДДКогда воет сирена «Скорой помощи», внутри может сидеть госавтоинспектор. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Красноярске госавтоинспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Спецавтомобиль». Целью было проверить, насколько водители готовы уступать дорогу автомобилям экстренных служб, в частности – «Скорой помощи». Для этого один из инспекторов сел в машину «Скорой» и снимал на видеокамеру все, что происходит на дороге в момент, когда медики мчатся на вызов с включенной сиреной. Следом ехал патруль ГИБДД. И если кто-то из водителей игнорировал требование уступить дорогу, информация передавалась патрулю и там уже разбирались с автохамом.

- Особенность мероприятия заключалась в том, что сотрудники ГИБДД осуществляли скрытое патрулирование в ходе реальных вызовов, тем самым не только пресекая нарушения, но и оказывая жизненно необходимую помощь медикам в оперативном прибытии к больному, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.

В целом водители сегодня стали более отзывчивыми и законопослушными, отметили сами сотрудники «Скорой помощи». Большинство при звуках сирены стараются уступить дорогу. Но есть и такие, кто включает музыку на полную мощность и не слышит, что происходит вокруг.

Добавим, если водитель не уступил дорогу спецмашине, его ждет штраф 500 рублей или лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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