Меняем мир вокруг нас

Обороты, которые набирает волонтерство в нашей стране, внушает оптимизм. С каждым годом все больше школьников, студентов и просто неравнодушных граждан присоединяются к различным акциям и проектам. Помощь оказывается разная: от посадки деревьев до проведения благотворительных концертов и спектаклей. Корпоративное волонтерство – одно из направлений, в которое активно включаются представители крупных компаний. Так, с мая по октябрь в регионах компании «Норникель» пройдет четвертый экологический марафон «ПонесЛось». Стоит отметить, что работники компании являются постоянными участниками глобальных волонтёрских экологических и благотворительных программ, направленных на развитие регионов, социальной среды городов и повышение качества жизни в них.

Фото: "Комбинат Добра", facebook.com

На старт в Норильске вышло 29 команд, в состав которых входят 248 человек. В этом году марафонцев ждут несколько заданий: создание волонтерских историй и экологических командных проектов («Экодело»), различные мастерские современного добровольца. Один из новых форматов этого года – «Народный экскурсовод». Участники смогут провести экскурсии с интерактивными элементами и разработкой квестов, познакомить горожан с необычными проектами и делами экологической направленности. Завершится проект экослетом в Кавказском заповеднике (Сочи), где встретятся самые активные участники 2019 года.

По словам организаторов марафона, его главная задача – развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности компании, формирование культуры экологичного образа жизни, выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом:

- Важно сформировать у людей бережное отношение к территориям и ответственность за окружающую среду, – говорит Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». – Экомарафон предусматривает разные этапы, которые объединяет желание делать общее дело. В результате мы ждем не только локальных акций, но и в целом всплеска интереса к экологии, ведь экология – это мир вокруг нас, который нам по силам менять.

Проект «ПонесЛось» стартовал в свое время в Мончегорске и тогда в нем принимали участие чуть больше сотни человек. Сейчас число волонтеров перевалило за четыре тысячи. Но для организаторов важно не количество участников, а практическая значимость экомарафона:

- Количество участников определяет интерес, - комментирует Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля». - В этом году получилось неожиданно большое количество команд – 64 – и более 600 человек во всех регионах присутствия компании. Большой прирост волонтеров и в ЗФ, это говорит о том, что проект востребован. В него вовлекаются все неравнодушные, те, кто болеет за судьбу своего города. Компании очень важно поддержать их инициативы, потому что они делают жизнь в городе ярче, интереснее и содержательнее.

Фото: "Комбинат Добра", facebook.com

В прошлом году поддерживал волонтеров в их начинаниях актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. В этом году - легендарный спортсмен Андрей Тихонов, советский и российский футболист, мастер спорта России международного класса, тренер:

- Работа волонтеров в области экологии важна для улучшения нашей жизни, - считает Андрей Тихонов. - Я в своем направлении также выступал с волонтерскими акциями – как специалист в области футбола ездил по школам Подмосковья и давал мастер-классы ребятам. Но я занимался все же своей деятельностью. А волонтеры, выступающие в «ПонесЛось!» работают шире – они не просто понимают, что чем бережнее мы будем относиться к экологии, тем лучше будет всем, но и делают это уже сегодня. И поддержать их в этом крайне важно.

Развитие эковолонтерства активно поддерживает и министерство экологии и природных ресурсов Красноярского края:

- Ведомство проводит семинары, лекции для желающих противодействовать нарушению природоохранного законодательства, - отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин. - С начала года было выдано около 100 удостоверений экологическим волонтерам. Это жители не только Красноярска, но и Ачинска, Минусинска, Дивногорска и т.д. Экологические волонтеры - люди всей душой радеющие за сохранение экологии города и края. Ежедневно они помогают нашим инспекторам выявлять нарушителей в области экологического законодательства и привлекать их к ответственности. Будем только приветствовать, если в будущем число таких добровольцев будет расти.

Фото: "Комбинат Добра", facebook.com

КСТАТИ

Всего за годы проведения экомарафона «ПонесЛось» участие в нем на всех территориях проведения приняли свыше 16 000 волонтеров, которые провели больше 700 акций.