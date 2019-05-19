«Сгорели 19 дач»: с бушующими лесными пожарами борются в Красноярском крае

Стена огня, а в ней гибнут гектары тайги… В Красноярском крае продолжают борьбу с бушующими лесными пожарами. Только за минувшие выходные, 18 и 19 мая, ликвидировали 55 возгораний в 22 районах: Енисейском, Пировском, Абанском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Ачинском, Тюхтетском, Боготольском, Канском, Иланском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Березовском, Емельяновском, Ужурском, Новоселовском, Сухобузимском, Рыбинском, Уярском, Курагинском, Краснотуранском, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Задействовали 1200 человек, 180 спецмашин и 20 воздушных «бортов». Предварительно: причины пожаров те же, что и раньше: небрежность местных жителей (оставляют костры и окурки) или пал сухой травы.

В понедельник в крае зарегистрированы 36 пожаров. Фото: КГАУ "Лесопожарный центр".

Только один из примеров: 19 мая в Лесосибирске полыхнула трава в заброшенном садовом обществе «Рябина». Из-за теплой ветреной погоды огонь тут же перекинулся на восемь дачных строений. Вскоре он охватил 10 гектаров. Пламя тушили с вертолета и с земли. Подключились не только пожарные, но и местные жители, добровольцы. В конце концов, пожар удалось остановить. Никто не пострадал, но было уничтожено 19 дачных построек.

По состоянию на 9 часов утра 20 мая, в крае зарегистрированы 36 лесных пожаров. На площади в 2080 гектаров. Горит в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, Пировском, Казачинском, Большемуртинском, Сухобузимском, Дзержинском, Абанском, Партизанском, Иланском, Канском, Ирбейском, Тюхтетском, Тасеевском, Емельяновском, Березовском, Идринском, Курагинском, Ермаковском районах. Семь очагов уже локализированы. Работают 400 пожарных и 60 спецмашин.

КОНКРЕТНО

Напоминаем: с 19 апреля во всех районах, за исключением Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, города Норильска, введен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

Это означает полный запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Везде, даже на собственных дачах. За нарушение штраф составляет: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до тридцати, для юридических – до полумиллиона.