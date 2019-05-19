Мечты сбываются: в Красноярске в соревнованиях по конному спорту выступил 7-летний мальчик с ДЦП

Он в форме наездника. У нее заплетена в косички грива и яркое седло на спине. Вдвоем эта пара - юный всадник и маленькая лошадка – покорили манеж. Аплодисменты, подарки, восхищенные взгляды. Несколько месяцев маленький красноярец Ваня Смирнов жил этой мечтой. Верил, что она когда-нибудь сбудется. Все получилось!

На Кубке главы Красноярска по конному спорту 18 мая среди участников был зарегистрирован необычный участник. 7-летний Ваня Смирнов особенный ребенок (диагноз - детский церебральный паралич). Последние восемь месяцев малыш занимается в конном клубе иппотерапией. Его напарница – пони Мума.

Ваня и Мума преодолели все препятствия Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В преддверии майских соревнований все разговоры спортсменов сводились к предстоящим испытаниям. Какой выбрать костюм? Под какую музыку? И тренировки, тренировки, тренировки. Мальчик был впечатлен! Он сам захотел оказаться в числе выступающих на приз зрительских симпатий. И обязательно чтобы на нем была белая рубашечка, нарядная Мума. И все по-взрослому, с оценками и аплодисментами.

Организаторы турнира - мэрия города и КРАССПОРТ - придумали, как исполнить эту мечту. Мальчик выступил во «внеконкурсной программе».

НА соревнованиях выступали такие вот красавцыФото: Мария ЛЕНЦ

Ванюша, как в мечтах, был в красивом пиджаке. Муме заплели косу. На соревнованиях они преодолели все препятствия!

- Тот спектр эмоций - радости, восторга, который проявлял сегодня детка - это самое дорогое, что можно подарить человеку, - поделилась своими эмоциями после выступления мама Вани Анастасия Смирнова. - Я увидела его совсем другим. Как он радовался, когда только вышли на поле. Как он старался держать себя в момент награждения, и как он сейчас дома показывает медальку кошке, собаке и всем-всем-всем. Как он готовился, как ждал, какие яркие эмоции он выдал - это все по-настоящему, это все очень серьезно для него. У нас у каждого свое боевое поле, свой набор препятствий и свой путь. Это было настоящее чудо!

Мама и сын счастливы Фото: vk.com/krasnoyarskrf

По словам Анастасии, многие болельщики приехали на соревнования специально, чтобы поддержать Ваню. Его первое выступление закончилось первой наградой: за смелость и успешное прохождение дистанции мальчику вручили золотую медаль.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Взрослые спортсмены в первый день соревнований продемонстрировали свое мастерство, преодолевая маршрут с высотой препятствий 120 сантиметров.

Второй соревновательный день выпал на 19 мая. Зрители могли насладиться грациозным видом конного спорта – выездкой.

А вот и инопланетный гостьФото: Мария ЛЕНЦ

Всадницы продемонстрировали красоту и изящность лошадей и порадовали зрителей необычными нарядами. Одна из участниц нарядилась в инопланетного гостя. Другая предстала в виде викинга. Но всех сразила своим видом и выправкой наездница в роли Серсеи из нашумевшего сериала «Игры престолов».

Красивая блондинка под знаменитый трек из фильма проехала по манежу на великолепном скакуне. Сибирская Серсея сорвала шквал оваций. Вот что значит – попасть в нужную волну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709742" frameborder="0"></iframe> Выступление на Кубке главы Красноярска.Выступление наездницы в роли СерсеиМария ЛЕНЦ

Сибирская СерсеяФото: Мария ЛЕНЦ