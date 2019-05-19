Крупный пожар на севере Красноярского края: из многоквартирного дома эвакуировали 30 человек

В соцсетях появились фотографии с места ночного пожара в Туре. Двухэтажный многоквартирный дом из бруса объят пламенем. Работают пожарные, которые с нескольких точек заливают огонь. На прилегающей территории разбросаны вещи, складирована мебель, которую впопыхах люди пытались спасти от огня. Сами жильцы никуда не уходят. Люди стоят в нескольких метрах от пожарища и смотрят, как догорает их жилище и вещи. Многие без верхней одежды. Выбегали ведь ночью, кто в чем был.

Напомним, в ночь на 19 в Туре (Эвенкийский район, Красноярский край) около часу ночи полыхнул двухэтажный многоквартирный дом. В нем проживали несколько семей. Жители вовремя заметили, что запахло дымом и позвонили в дежурную часть. На место прибыли пожарные расчеты и наряд полиции. Оперативно эвакуировали оставшихся в доме жильцов. Многие к тому времени успели самостоятельно покинуть дом.

Пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров к двум часам ночи. Полностью ликвидация заняла еще почти десять часов. К тому времени обрушились перекрытия и кровля. На месте ЧП сейчас работают пожарные дознаватели. Устанавливаются причины возгорания. Возле дома оцепление, полицейские следят за общественным порядком. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Решается судьба людей, оставшихся без крова. Была создана комиссия по ликвидации последствий пожара, в которую вошли представители полиции.

- По итогам заседания было принято решение об оперативной помощи пострадавшим в части восстановления утерянных в огне документов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – В ближайшее время всем пострадавшим бесплатно выдадут документы, удостоверяющие личность.

Известно, что всего за помощью по линии управления по вопросам миграции обратились трое погорельцев. Всего в доме было 36 квартир, в которых прописано 69 человек.

Погорельцев, у которых не было возможности временно остановиться у родственников, пока разметили в социальной гостинице «Север».

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