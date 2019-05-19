2019-05-19T05:53:45+03:00
Общество

Красноярск ожидает теплая, но дождливая неделя

Достаем зонтики, резиновые сапоги и дождевики!
Ольга КОСТИНА
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Будет тепло, но сыроБудет тепло, но сыроФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ожидается по-настоящему летняя погода. По прогнозам специалистов Среднесибирского УГМС, 19 мая в краевом центре переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с (с порывами ночью до 11 м/с, днем до 13 м/с). В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +24 градусов, в ночные часы ожидается до +5 градусов. В центральных районах высокая пожарная опасность 4 класса.

Какие сюрпризы готовит погода красноярцам на предстоящей неделе? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре. Зонтики, резиновые сапоги и дождевики очень пригодятся! Будет тепло, но сыро. И каждый день дожди.

Самыми теплыми станут понедельник и вторник. Ожидается до +20 градусов, облачно. Ночью до +11 градусов.

А вот в среду 22 мая немного похолодает – в дневные часы до +16 градусов. Пасмурно. В темное время суток до +6 градусов. В четверг и пятницу подобная погода сохранится.

К субботе потеплеет. В первый выходной день воздух прогреется до +19 градусов днем. Но снова осадки.

Одевайтесь по погоде, и тогда даже самый сильный дождь не застанет вас врасплох!

ИСТОЧНИК KP.RU

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