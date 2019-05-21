Афиша Красноярска на неделю с 22 мая

День славянской письменности и культуры отмечается в память о двух просветителях – создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Официальный статус праздник получил в 1991 году и сегодня День славянской письменности и культуры – единственный в России государственно-церковный праздник.

В Красноярске

Празднование пройдёт 24 мая – по сложившейся несколько лет назад традиции, ровно в 13 часов по московскому времени вся Россия от Калининграда до Владивостока запоет единым хором.

Красноярский праздничный концерт пройдет на площади перед Большим концертным залом филармонии. Его участниками станут Красноярский городской духовой оркестр и сводный хор, состоящий из 86 хоровых коллективов из Ачинска, Красноярска, Курагинского, Березовского, Емельяновского районов.

Общая численность большого сводного хора впервые превысит две тысячи человек.

В этот день прозвучат популярные песни отечественных композиторов и духовная музыка. Репертуар часового концерта включает 16 известнейших произведений.

Площадь у БКЗ

24 мая, 17.00

Вход свободный.

В Абакане

Со сцены Большого зала филармонии прозвучат лучшие хоровые произведения в исполнении сводного хора из солистов и коллективов Хакасии.

Хакасская республиканская филармония им. В. Г. Чаптыкова

пр. Ленина, 76

24 мая, 17.00

Вход свободный.

В Кызыле

Концерт творческих коллективов ко Дню славянской письменности «БлагоДарю»

Центр русской культуры

ул. Кочетова,.135

24 мая, 17.00

Вход свободный.

Премьеры

Спектакля нет 16+

То, что будет происходить в эти два часа, не является спектаклем. Спектакля нет. Но есть зрители, артисты и то, что между ними.

Есть самоирония, комментарии, провокации, манипуляции, эксперименты над собой и над публикой, развенчание и признание в любви.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

29, 30, 31 мая, 19.00

15 июня, 18.00

Билеты 500-600 рублей.

«Алексей, Алёшенька, привет!» 16+

В театре Пушкина стартует серия теплых неформальных встреч с артистами. Это можно будет увидеть только один раз! Каждый месяц в гостях у Алексея Попова будут новые актеры театра, а значит и новые истории, песни, воспоминания.

Гости первой встречи - заслуженная артистка России, лауреат премии РСФСР имени Станиславского Галина Саламатова и номинант российской национальной премии "Золотая маска" -2019 Данил Коновалов.

Драмтеатр им. Пушкина

Пр. Мира, 73

29 мая, 19.00

Билеты 500 рублей.

Концерты

Музыка из аниме и компьютерных игр 6+

Основу программы составят легендарные композиции, горячо полюбившиеся поклонникам аниме и игр, в исполнении симфонического оркестра! Дирижёр - Кеничи Симура (Япония).

Продолжительность 2 часа, 2 отделения.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

26 мая, 19.00

Билеты 700—2000 рублей.

«Бард-среда» 16+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

29 мая выступит иркутский автор-исполнитель Вадим Малеванов. В программе – песни собственного сочинения.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6;

29 мая, 19.30

Билеты 200 рублей.

Гастроли

Marthe (Франция) 16+

Основа коллектива — трубач-француз и саксофонист-грек. Гастрольный тур по России — на автомобиле в рамках поездки из Европейского Союза в Китай. По пути коллектив намеревается снимать совершенно безумный фильм о своём путешествии!

Студия Дождя

Остров отдыха, 11 г

31 мая, 19.30

Билеты 800 рублей, количество ограничено.

Геликон-опера: «Сибирь» 12+

«Сибирь» – опера раритетная, ее премьера состоялась в 1903 году в театра Ла Скала, опера быстро завоевала популярность благодаря романтическому сюжету и захватывающей музыке, и в начале XX века «Сибирь» ставили по всему земному шару. Однако в России опера впервые прозвучала только в начале 90-х годов в Красноярске.

Это история куртизанки, которая пошла на каторгу в Сибирь вслед за своим возлюбленным и погибла при попытке бежать. Либреттист Луиджи Иллика использовал мотивы произведений Достоевского и Толстого, а композитор Джордано, жена которого была русской, насытил партитуру русскими мелодиями: здесь звучат и песня бурлаков «Эй, ухнем!», и «Боже, царя храни», а балалайки играют попурри на темы русских народных песен.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

28 мая, 19.30

Билеты 600-1200 рублей.

Выставки

Выставка ювелирного искусства «Искусство на двоих» 0+

Татьяна Алексеева и Владимир Терещенко – известные ювелиры Санкт-Петербурга и кавалеры «Ордена Перхина», которым Международный фонд Карла Фаберже награждает лучших ювелиров России.

Татьяна и Владимир – супруги, и с конца 1970-х годов многие проекты создавали совместно.

На выставке представлено более 50 ювелирных изделий, более 20 видов драгоценных и полудрагоценных камней.

Выставка будет проходить в рамках экспозиции «Русское классическое искусство XVIII - начала XX веков».

Художественный музей им. Сурикова

ул. Парижской Коммуны, 20

До 22 августа

Билеты 80-150 рублей.

Территория нашего времени 0+

В экспозиции - живопись, графика, скульптура из частного собрания Арт-галереи Романовых. В этом году галерее исполнилось 10 лет. За это время сформировался ее стиль и имидж, определилась роль в культуре Красноярска, Сибири, российского галерейного пространства. В настоящее время в фондах Арт-галереи насчитывается около 2000 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографии, детского рисунка, авторами которых являются более 250 художников из различных городов России и зарубежных стран. За десятилетие своей деятельности Арт-галерея Романовых успешно реализовала несколько сотен выставочных проектов, приняла несколько десятков тысяч посетителей.

Художественный музей им. Сурикова

Пр. Мира, 12

До 22 августа.

Куда еще пойти

Элегантный велопарад 0+

IV красноярский велопарад пройдет в рамках всероссийской масштабной акции за безопасность на дорогах и развитие велоинфраструктуры. В этом году мероприятие пройдёт в формате элегантного велопарада.

Для участников, придерживающихся элегантного стиля, пройдут два конкурса: на самый интересный костюм и на самый необычный велосипед. Для участия в конкурсах необходимо будет с 9.00 до 9.50 зарегистрироваться возле фотолокации, сделать фотографию и передать её с контактной информацией специалисту в зоне регистрации. Жюри конкурса по итогам велопарада определит победителей и наградит их подарками.

Кроме этого, каждый участник велопарада получит памятный сувенир.

Триумфальная арка

26 мая

9.00 - открытие праздника

10.00 – старт детского заезда

10.15 – старт основной велоколонны