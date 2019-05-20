Красноярскэнерго приглашает школьников пройти обучение в Академии электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Красноярскэнерго» в рамках ХV Всероссийского специализированного форума "Современные системы безопасности – Антитеррор" организует площадку по профилактике детского электротравматизма «Академия электробезопасности».

Это – не разовое мероприятие, а системная задача всей компании, мероприятия по реализации которой давно переросли в традицию.

«Ежегодно перед школьными каникулами мы рассказываем школьникам про соблюдение правил электробезопасности. Летние каникулы – самые длинные в году, дети предоставлены сами себе и много времени проводят на улице, где их может подстерегать беда. Мы, в первую очередь, стараемся рассказать простыми словами правила поведения. Наша задача – сделать так, чтобы дети знали основные правила электробезопасности и могли применить их в жизни», - пояснил особенности проекта заместитель начальника управления – начальник отдела охраны труда Кирилл Синьков.

А познакомиться с правилами электробезопасности маленьким академикам поможет веселый робот Электрёнок.

Форум-выставка "Современные системы безопасности – Антитеррор" пройдет в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» с 22 по 24 мая.