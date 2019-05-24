Погода на выходные в Красноярске: заморозки до -3 сменятся летним теплом

Погода на выходных в Красноярске будет капризной: на смену ночным заморозкам до минус 3 градусов придет настоящее летнее тепло. Такой прогноз дают синоптики.

Итак, в пятницу, 24 мая, в городе будет прохладно – плюс 14-16. Пасмурно, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров.

А вот на следующий день, 25 мая, могут нагрянуть заморозки. «Они ожидаются в центральных и южных районах края», - предупреждают специалисты Среднесибирского УГМС.

Зато в выходные вернется тепло. В субботу плюс 21, а в воскресенье все плюс 24 градуса. Правда, облачно. Есть вероятность, что пройдет дождь.

Предварительно: начало следующей рабочей недели выдастся не таким теплым, будет плюс 15-18. Однако к четвергу, 30 мая, воздух прогреется до плюс 28 градусов, обещают синоптики.