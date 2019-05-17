2019-05-17T15:03:57+03:00
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Музейная ночь в Красноярске 18 мая 2019 года: программа мероприятния

Музейная ночь в Красноярск пройдет 18 мая 2019 года и будет называться «Опытное поле»
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Музейная ночь в КрасноярскеМузейная ночь в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Музейная ночь «Опытное поле» пройдет 18 мая в Музейном центре «Площадь Мира» и будет посвящена поиску нового – с экспериментами, абсурдом и веселым вандализмом. Проходящая уже в 34 раз, спустя 15 лет своего существования, Музейная ночь вернется к истокам: главным в программе станет коммуникация – перформансы, в которых смогут принять участие посетители. В течение 6 часов на 5 этажах музея можно будет послушать музыку, посмотреть спектакли, пройти с экскурсиями по выставкам и принять участие в акциях и событиях: развернется культурное опытное поле для экспериментов и альтернативных историй, селекции новых имен и художественных практик.

В Минусинске есть опытное поле – редкое место с южным климатом, где сто лет терпеливо выводят морозоустойчивые яблоки и виноград. Точно так же, музей на одну ночь станет опытным полем экспериментов, с помощью перформансов доказывая: каждый человек художник. Будут работать Флюксус-станции, где посетители смогут реконструировать перформанс знаменитых художников – Йоко Оно, Нам Джун Пайка, Джорджа Мачюнаса и других. На выставке Виктора Сачивко можно будет узнать об альтернативной истории искусства и человека в ней, а потом создать коллективную «Человеческую картину» с помощью скотча и пленки. Театр «Вспышка» покажет спектакль «Роботы тоже плачут» о недалеком будущем, где роботы живут среди людей. Только 90 зрителей встретятся со своими страхами на иммерсивном погружении «Terra Magica» с артистами Театра кукол.

На полиэкране и в кинозале синхронно пройдут премьерные показы независимых режиссеров и дизайнеров России, Великобритании и Испании – Be-In Open Film (клипы Кедра Ливанского, группы «Поехали» и др.).

Программа ночи

Программа ночи

Программа музейной ночи в высоком разрешении

Впервые в истории музей проведет шоу талантов за звание «более лучшего художника года». Победителю будет установлен памятник на площади рядом с музеем.

Музыкальная программа будет проходить на 2 этажах – музеефицированный рейв Signal в кинозале и новая женская лирика на полиэкране – Sostoyanie, Zarya, Хадн Дадн.

34-я Музейная ночь «Опытное поле» (18+) пройдет 18 мая с 20:00 до 02:00 в Музейном центре «Площадь Мира», двери откроются в 19:30. Стоимость билета в предпродаже 400 рублей, в день события 450. Кроме того, в продаже есть абонементы «карта мира: ночь» (900 рублей), по которым можно посетить 2 музейные ночи и ходить в музей бесплатно в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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