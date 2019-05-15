Афиша Красноярска на неделю с 15 мая
Музейная ночь
34-я Музейная ночь «Опытное поле» 18+
В программе: музеефицированный рейв Signal с техно и новая женcкая лирика: Sostoyanie, Zarya, Хадн Дадн. Впервые в истории – шоу талантов за звание лучшего художника года. Победителю будет установлен памятник на площади рядом с музеем. Всю ночь будут работать Флюксус-станции, где каждый может стать участником концерта и воспроизвести перформанс знаменитых художников, а на выставке Виктора Сачивко попробуем создать коллективную «Человеческую картину».
Музейный центр «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
18 мая, с 20.00 до 02.00
Билеты 400 рублей в предпродаже, 450 рублей в день события.
«ЭЛЕМЕНТЫ» 16+
В программе:
- шоу-перформансы «Body art» – пишем картины человеческими телами по мотивам представлений французского художника-новатора Ив Кляйна.
- эксклюзивные экскурсии «Art&Wine» – погружаем в мир искусства сюрреализма, кубизма, фовизма и абстракционизма
- мастер-классы «Искусство авангарда» – создаем свой собственный шедевр в самом непредсказуемом стиле и с полной свободой творчества.
- лекции «Авангард. Искусство «обманутого ума» – узнаем, как художники XX века экспериментировали, выходили за рамки общепринятого и рушили традиции классического искусства.
- выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» – произведения книжной иллюстрации и авторская графика на коже!
Художественный музей им. Сурикова
пр. Мира,12
18 мая с 20.00 до 00.00.
Билеты 250 рублей, необходима предварительная запись по тел. (391)212-22-50.
«Солнце на спицах» в Музее-усадьбе Г.В. Юдина 14+
Музейная ночь посвящена одному из самых романтичных и полезных видов транспорта — велосипеду! В этот вечер гости поучаствуют в квизе и квестах, побывают на концерте барабанщиков на уличной сцене, посоревнуются в чтении вслух, посетят музейные занятия и сделают памятные открытки.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
17 мая с 18.30 до 21.30
Билеты 150 рублей и 100 рублей, если приехать на велосипеде.
«Ночь музеев-2019» в «Енисей кино» 18+
В программе:
18.00-18.30 - экскурсия в «Музей кино»
Билеты 50 рублей.
20.30 - показ фильма «Зеленая книга» (реж. Питер Фаррелли, 2018)
Билеты 50 рублей.
Енисей кино
Ул. Пролетарская, 153
18 мая с 18.00
Акция «Ночь музеев» в Абакане 6+
17 мая
Посетителей ждут выставки, экскурсии, мастер-классы, интересные лекции и творческие встречи, яркие фотозоны и многое другое.
Выставочный зал «Чылтыс»
С 18.00 до 23.00
Вход свободный.
18 мая
В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова для всех желающих сотрудники музея проведут небольшие экскурсии по предварительной записи.
Республиканский музейно-культурный центр
Экскурсии каждые два часа с 11.00 до 19.00
Билеты 20-50 рублей.
«Ночь в музее» в Кызыле 16+
Площадка перед входом в музей:
17.00-18.00. Конкурс детских рисунков на асфальте «С днем рождения, любимый музей!»
17.00-18.00. «Добро пожаловать в чум!». Экскурсия и мастер-классы в традиционном жилище тувинцев-тоджинцев.
17.00-17.30. «Знаток музея». Викторина с призами.
17.30-17.50. Флэшмоб «ОБНИМИ МУЗЕЙ!»
17.50-18.00. Акция «90 лет музею – 90 шаров в небо!»
17.00-20.00. Чемпионат по традиционным тувинским шахматам - «Буга шыдыраа»
17.00-21.00. Путешествие в историю Тувы. Селфи с каменными воинами. Стеларий музея.
23.30-00.00. Гвоздь программы – ФАЕР ШОУ "Зажжем по полной!"
На всех этажах музея – своя программа, вот только некоторые события:
I этаж:
18.30-22.00. Интерактивно-познавательная физико-химическая магия «Сухой лед».
22.00-23.30. Караоке-клуб «Не стесняйся, самовыражайся!»
II этаж:
20.00-22.30. Зал № 2. Встреча с призером всероссийского проекта «Удивительные люди» МОЧЕК ТАЙГАНОЙ, вошедшей в «Книгу рекордов Гиннеса России» за удивительную способность имитировать голоса более 200 птиц.
Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр Ул. Титова, 30
Концерты
Красноярская филармония приглашает на бесплатные концерты!
Красноярская краевая филармония приглашает на онлайн-концерты Всероссийского виртуального концертного зала.
18 мая в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучат Концерт №1 для скрипки с оркестром Паганини и Симфония №4 Мендельсона, известная также как «Итальянская». В концерте Паганини солирует молодая скрипачка из Испании Мария Дуэньяс.
Для того, чтобы попасть на эти концерты, необходимо бесплатно получить в центральной кассе филармонии пригласительный билет (пр. Мира, 2б). Количество мест в зале ограничено. Справки по тел. +7 (391) 227-49-30.
«Бард-среда» 16+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.
22 мая концерт посвящен дню рождения красноярского поэта Константина Еремина. В программе – песни на стихи Еремина в исполнении Виктора Табакова.
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6;
22 мая, 19.30
Билеты 200 рублей.
«Ритори» 16+
Литературно-музыкальная композиция по мотивам триллера Александра Булахова в исполнении заслуженного артиста РФ Юрия Мосова и Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина.
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
21 мая, 20.00
Билеты 250—500 рублей.
Куда еще пойти
Фестиваль театров кукол «Сибирь. Терра Магика»
С 1 по 8 июня в Красноярске впервые пройдет I Урало-Сибирский фестиваль театров кукол "Сибирь. Терра Магика", во время которого 13 театров представят 16 лучших спектаклей для детей и взрослых. На большинство спектаклей билеты уже раскуплены, но выбор еще есть. В нашем списке только те спектакли, на которые еще можно попасть.
Превращение 16+
Пермский театр кукол
2 Июня, 19.00
Билеты от 400 рублей.
Сияющая в ночи 14+
Курганский театр кукол
5 Июня, 19.0
Билеты от 700 рублей.
Альцгеймер оперетта 12+
Французский театр кукол
5 Июня, 20.00
Билеты от 500 рублей.
Детский альбом 6+
Челябинский театр кукол
6 Июня, 12.00
Билеты от 250 рублей.
Лафертовская маковница 16+
Рязанский театр кукол
7 Июня, 19.00
Билеты от 500 рублей.
Познавательно-просветительский лекторий "Магия кино" 16+
На лекциях "Магии кино" профессиональный киновед расскажет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных, но повлиявших на становление киноязыка.
Расписание на май
17 мая – Знаковые шедевры кинематографа (часть III). Режиссёр Стэнли Кубрик
31 мая – Культовые мастера американского кинематографа
Дом кино
Пр. Мира, 88
Начало в 19.30
Билеты 70 рублей.
Программа проекта «Старый кинотеатр»
Тема года «Советское многонациональное» посвящена 100-летию создания Советского кинематографа в августе 1919 года
23 мая - Казахская кинематография
Смотрим «Транссибирский экспресс», драма, боевик (режиссер Э. Уразбаев, 1977год).
Музейный центр «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
23 мая, 14.00
Вход свободный
Летние экскурсии «Красноярск: далёкий и близкий»
В этом году сотрудники краевой научной библиотеки предлагают 13 маршрутов.
РАСПИСАНИЕ НА МАЙ
18 мая, 12.00
«Вдоль по улице Ленина»
Продолжительность 1,5 часа. Пешеходная.
Место сбора - вестибюль библиотеки, ул. Маркса, 114
Билеты 100 рублей.
25 мая, 12.00
«По главному проспекту города»
Продолжительность 1,5 часа. Пешеходная.
Место сбора - вестибюль библиотеки.
Билеты 100 рублей.
25 мая, 13.00
«Культурный квадрат» на английском языке
Продолжительность 1 час. Пешеходная.
Место сбора - вестибюль библиотеки.
Билеты 200 рублей.
Предварительно обязательно нужно записаться по тел. 211-36-42 (отдел периодических изданий) или e-mail: per@kraslib.ru.
Семинары «Народный контроль в сфере ЖКХ»
Межрегиональное общественное движение «Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства» продолжает седьмой сезон «Академии домового управления»
Тема встречи – Организация капитального ремонта в многоквартирных домах. Продолжительность 90 минут.
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
22 мая, 18.20
Вход свободный.
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