Афиша Красноярска на неделю с 15 мая

Музейная ночь

34-я Музейная ночь «Опытное поле» 18+

В программе: музеефицированный рейв Signal с техно и новая женcкая лирика: Sostoyanie, Zarya, Хадн Дадн. Впервые в истории – шоу талантов за звание лучшего художника года. Победителю будет установлен памятник на площади рядом с музеем. Всю ночь будут работать Флюксус-станции, где каждый может стать участником концерта и воспроизвести перформанс знаменитых художников, а на выставке Виктора Сачивко попробуем создать коллективную «Человеческую картину».

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

18 мая, с 20.00 до 02.00

Билеты 400 рублей в предпродаже, 450 рублей в день события.

«ЭЛЕМЕНТЫ» 16+

В программе:

- шоу-перформансы «Body art» – пишем картины человеческими телами по мотивам представлений французского художника-новатора Ив Кляйна.

- эксклюзивные экскурсии «Art&Wine» – погружаем в мир искусства сюрреализма, кубизма, фовизма и абстракционизма

- мастер-классы «Искусство авангарда» – создаем свой собственный шедевр в самом непредсказуемом стиле и с полной свободой творчества.

- лекции «Авангард. Искусство «обманутого ума» – узнаем, как художники XX века экспериментировали, выходили за рамки общепринятого и рушили традиции классического искусства.

- выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» – произведения книжной иллюстрации и авторская графика на коже!

Художественный музей им. Сурикова

пр. Мира,12

18 мая с 20.00 до 00.00.

Билеты 250 рублей, необходима предварительная запись по тел. (391)212-22-50.

«Солнце на спицах» в Музее-усадьбе Г.В. Юдина 14+

Музейная ночь посвящена одному из самых романтичных и полезных видов транспорта — велосипеду! В этот вечер гости поучаствуют в квизе и квестах, побывают на концерте барабанщиков на уличной сцене, посоревнуются в чтении вслух, посетят музейные занятия и сделают памятные открытки.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

17 мая с 18.30 до 21.30

Билеты 150 рублей и 100 рублей, если приехать на велосипеде.

«Ночь музеев-2019» в «Енисей кино» 18+

В программе:

18.00-18.30 - экскурсия в «Музей кино»

Билеты 50 рублей.

20.30 - показ фильма «Зеленая книга» (реж. Питер Фаррелли, 2018)

Билеты 50 рублей.

Енисей кино

Ул. Пролетарская, 153

18 мая с 18.00

Акция «Ночь музеев» в Абакане 6+

17 мая

Посетителей ждут выставки, экскурсии, мастер-классы, интересные лекции и творческие встречи, яркие фотозоны и многое другое.

Выставочный зал «Чылтыс»

С 18.00 до 23.00

Вход свободный.

18 мая

В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова для всех желающих сотрудники музея проведут небольшие экскурсии по предварительной записи.

Республиканский музейно-культурный центр

Экскурсии каждые два часа с 11.00 до 19.00

Билеты 20-50 рублей.

«Ночь в музее» в Кызыле 16+

Площадка перед входом в музей:

17.00-18.00. Конкурс детских рисунков на асфальте «С днем рождения, любимый музей!»

17.00-18.00. «Добро пожаловать в чум!». Экскурсия и мастер-классы в традиционном жилище тувинцев-тоджинцев.

17.00-17.30. «Знаток музея». Викторина с призами.

17.30-17.50. Флэшмоб «ОБНИМИ МУЗЕЙ!»

17.50-18.00. Акция «90 лет музею – 90 шаров в небо!»

17.00-20.00. Чемпионат по традиционным тувинским шахматам - «Буга шыдыраа»

17.00-21.00. Путешествие в историю Тувы. Селфи с каменными воинами. Стеларий музея.

23.30-00.00. Гвоздь программы – ФАЕР ШОУ "Зажжем по полной!"

На всех этажах музея – своя программа, вот только некоторые события:

I этаж:

18.30-22.00. Интерактивно-познавательная физико-химическая магия «Сухой лед».

22.00-23.30. Караоке-клуб «Не стесняйся, самовыражайся!»

II этаж:

20.00-22.30. Зал № 2. Встреча с призером всероссийского проекта «Удивительные люди» МОЧЕК ТАЙГАНОЙ, вошедшей в «Книгу рекордов Гиннеса России» за удивительную способность имитировать голоса более 200 птиц.

Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр Ул. Титова, 30

Концерты

Красноярская филармония приглашает на бесплатные концерты!

Красноярская краевая филармония приглашает на онлайн-концерты Всероссийского виртуального концертного зала.

18 мая в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучат Концерт №1 для скрипки с оркестром Паганини и Симфония №4 Мендельсона, известная также как «Итальянская». В концерте Паганини солирует молодая скрипачка из Испании Мария Дуэньяс.

Для того, чтобы попасть на эти концерты, необходимо бесплатно получить в центральной кассе филармонии пригласительный билет (пр. Мира, 2б). Количество мест в зале ограничено. Справки по тел. +7 (391) 227-49-30.

«Бард-среда» 16+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

22 мая концерт посвящен дню рождения красноярского поэта Константина Еремина. В программе – песни на стихи Еремина в исполнении Виктора Табакова.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6;

22 мая, 19.30

Билеты 200 рублей.

«Ритори» 16+

Литературно-музыкальная композиция по мотивам триллера Александра Булахова в исполнении заслуженного артиста РФ Юрия Мосова и Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина.

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

21 мая, 20.00

Билеты 250—500 рублей.

Куда еще пойти

Фестиваль театров кукол «Сибирь. Терра Магика»

С 1 по 8 июня в Красноярске впервые пройдет I Урало-Сибирский фестиваль театров кукол "Сибирь. Терра Магика", во время которого 13 театров представят 16 лучших спектаклей для детей и взрослых. На большинство спектаклей билеты уже раскуплены, но выбор еще есть. В нашем списке только те спектакли, на которые еще можно попасть.

Превращение 16+

Пермский театр кукол

2 Июня, 19.00

Билеты от 400 рублей.

Сияющая в ночи 14+

Курганский театр кукол

5 Июня, 19.0

Билеты от 700 рублей.

Альцгеймер оперетта 12+

Французский театр кукол

5 Июня, 20.00

Билеты от 500 рублей.

Детский альбом 6+

Челябинский театр кукол

6 Июня, 12.00

Билеты от 250 рублей.

Лафертовская маковница 16+

Рязанский театр кукол

7 Июня, 19.00

Билеты от 500 рублей.

Познавательно-просветительский лекторий "Магия кино" 16+

На лекциях "Магии кино" профессиональный киновед расскажет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных, но повлиявших на становление киноязыка.

Расписание на май

17 мая – Знаковые шедевры кинематографа (часть III). Режиссёр Стэнли Кубрик

31 мая – Культовые мастера американского кинематографа

Дом кино

Пр. Мира, 88

Начало в 19.30

Билеты 70 рублей.

Программа проекта «Старый кинотеатр»

Тема года «Советское многонациональное» посвящена 100-летию создания Советского кинематографа в августе 1919 года

23 мая - Казахская кинематография

Смотрим «Транссибирский экспресс», драма, боевик (режиссер Э. Уразбаев, 1977год).

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

23 мая, 14.00

Вход свободный

Летние экскурсии «Красноярск: далёкий и близкий»

В этом году сотрудники краевой научной библиотеки предлагают 13 маршрутов.

РАСПИСАНИЕ НА МАЙ

18 мая, 12.00

«Вдоль по улице Ленина»

Продолжительность 1,5 часа. Пешеходная.

Место сбора - вестибюль библиотеки, ул. Маркса, 114

Билеты 100 рублей.

25 мая, 12.00

«По главному проспекту города»

Продолжительность 1,5 часа. Пешеходная.

Место сбора - вестибюль библиотеки.

Билеты 100 рублей.

25 мая, 13.00

«Культурный квадрат» на английском языке

Продолжительность 1 час. Пешеходная.

Место сбора - вестибюль библиотеки.

Билеты 200 рублей.

Предварительно обязательно нужно записаться по тел. 211-36-42 (отдел периодических изданий) или e-mail: per@kraslib.ru.

Семинары «Народный контроль в сфере ЖКХ»

Межрегиональное общественное движение «Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства» продолжает седьмой сезон «Академии домового управления»

Тема встречи – Организация капитального ремонта в многоквартирных домах. Продолжительность 90 минут.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

22 мая, 18.20

Вход свободный.