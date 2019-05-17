2019-05-17T11:32:36+03:00
Общество

«Тяжелый экскаватор не смог»: в Туве жители крохотного села в горах вручную проломили 350 метров скалы, чтобы построить ГЭС

Об их подвиге рассказал глава Республики [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Туве жители крохотного села в горах вручную проломили 350 метров скалы, чтобы построить ГЭС. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.В Туве жители крохотного села в горах вручную проломили 350 метров скалы, чтобы построить ГЭС. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.
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Горы, тайга, морозы под минус 50… Это не сюжет для фильма об экстремалах. Так живет сейчас крохотное труднодоступное село Тоолайлыг в Туве. 17 дворов, 162 человека, а недавно почти все – даже дети и старики - поднялись, чтобы прорубить сотни метров скалы. И построить свою мини-ГЭС. Эту поразительную историю рассказал на своей странице глава Республики Шолбан Кара-оол:

Все - даже старики и дети - проломили скалу почти вручную.

- До столицы Республики, Кызыла, почти 500 километров. В селе свет в домах по два-три часа в день подают, электростанция дизельная, солярки не напасешься. Но вы посмотрите, что они сотворили, только бы оставаться на отчей земле! Когда мы запустили программу сохранения малых сел, тоолайлыгцы первыми предложили проект, мини-ГЭС. Люди захотели своими руками сделать свою жизнь, свое село лучше. На стройку вышел весь Тоолайлыг, от детей до дедушек и бабушек. Построили плотину, чтобы поднять реку и сделать водозабор. В буквальном смысле слова рубили в камне траншею под трубопровод. 350 метров породы! Тяжелый экскаватор не смог, а люди практически вручную проломили скалу. Сказать, что это подвиг – ничего не сказать.

Поднялись все 17 дворов. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.

Поднялись все 17 дворов. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.

Работы начались в августе 2018-го. А уже к началу зимы вышли на тестовые испытания. Этой весной стройка должна завершиться. Нужно изолировать трубу, чтобы она выдержала 50-градусные морозы.

Там, где не смог экскаватор, смогли люди. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.

Там, где не смог экскаватор, смогли люди. Фото: стоп-кадр видео Шолбан КАРА-ООЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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