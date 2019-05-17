Православная афиша на май-июнь в Красноярске

Культурно-исторический центр «Успенский»

24 мая, 11.00-12.00

Творческая встреча театра исторической реконструкции «АРТЕФАКТ» посвящена празднованию 95-летия со дня рождения В.П. Астафьева.

Тема «Глубина сибирских строк».

25 мая, 12.00-13.00

Кинолекторий по теме: «Создатели старославянской азбуки».

Лекция с показом документального фильма «Солунский пролог. Деяния братьев Кирилла и Мефодия».

Лектор: отец Фёдор – иеромонах Успенского мужского монастыря.

25 мая, 13.00-14.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра «В начале было Слово...»

В программе концерта духовные песнопения русских композиторов Г. Львовского, С. Трубачева, А. Кастальского и др. Гостям расскажут об истории и значении праздника День славянской письменности и культуры.

25 мая, 15.00-16.00

Проект «Лекторий в Успенском».

Лекция по теме: «История Енисейской епархии».

Лектор: руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Малашин Геннадий Викторович.

31 мая, 10.00-15.00

Научно-практическая конференция по теме: «Церковная архитектура Красноярского края: история и культура будущего», на которой выступят представители Красноярской и Новосибирской епархий Русской Православной Церкви, практикующие архитекторы, реставраторы, преподаватели Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.

Ежедневно, с 10.00 до 19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря»: лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».

По предварительной записи.

Культурно исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а

Вход на все мероприятия свободный.

Спектакли

«Урок любви» 6+

Культурно-просветительский фестиваль «Пасхальные встречи: к юбилею В.П. Астафьева» завершается спектаклем «Урок любви» по рассказу В.П. Астафьева «Бабушкин праздник».

Режиссер Борис Плоских (его постановка "Матренин двор" по произведению Солженицына идет на малой сцене драматического театра им.Пушкина) обозначил жанр спектакля так: «Этюд для баяна с куклой при участии студенческого энтузиазма». Этот спектакль - результат совместного проекта филологического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева и Красноярского театра кукол, на сцене – и профессиональные артисты, и студенты.

Проект осуществлен при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

Литературный музей им. В.П. Астафьева

ул. Ленина, 66

17 мая, 15.00

Вход свободный.

Выставки

«Сияние ликов святых» 0+

На выставке впервые демонстрируется коллекция икон XVIII - начала XХ века, отреставрированных в 2000-х гг. В неё вошли иконы разных иконографических стилей и направлений, написанные сибирскими мастерами и бытовавшие в храмах Енисейской губернии. Это иконы академической православной традиции, старообрядческие храмовые иконы, иконы, написанные в западноевропейском стиле, и так называемая народная «примитивная» живопись, созданная мастерами-самоучками, писавшими иконы, может, не так умело, но с большой любовью.

Среди работ есть иконы, которые в православии считаются чудотворными: Богоматерь «Знамение» Абалакская, Богоматерь Печерская с предстоящими Феодосием и Антонием Печерским, Богоматерь Почаевская в чудесах. На выставке можно увидеть работы и современных мастериц, возрождающих старинную традицию вышивки икон шелковой нитью и бисером. Всего выставлено около 50 работ.

Пароход-музей «Св. Николай»

Выставка открыта до июня 2019 года.

«Духовный подвиг народа» 0+

Здесь показана история Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В экспозиции представлены материалы из Красноярского краевого краеведческого музея, музея Сибирского федерального университета, частных коллекций и Музейно-просветительского центра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом».

Есть подлинные предметы, принадлежавшие Луке Войно-Ясенецкому.

Культурно исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а

До 3 июня

Вход свободный.

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