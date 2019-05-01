Тысячи человек вышли на демострацию 1 мая в Красноярске

Тысячи человек в Красноярске вышли на демонстрацию 1 мая. День весны и труда проходит в традиционном формате: колонна трудовых коллективов, профсоюзов, представители различных предприятий и политических партий начали шествие с улицы 9 января в сторону БКЗ.

Многие пришли с детьмяФото: Мария ЛЕНЦ

С лозунгами, громкой музыкой и хорошим настроением красноярцы прошлись по центру города.

Колонна прошла по центру городаФото: Мария ЛЕНЦ

«За справедливую экономику в интересах человека труда», «Заработная плата. Повышать, нельзя понижать» - такими транспарантами пестрели улицы города. Шарики, флажки и море улыбок, несмотря прохладный день, на дождь и ветер, - это 1 мая в Красноярске.

Лозунги, транспаранты и хорошее настроение, несмотря на дождь и ветерФото: Мария ЛЕНЦ

Те, кто, как говорится, идет не в ногу, но очень единодушно - монстранты, традиционно замыкали шествие. Хотя их в этом году было немного, всего около 100 человек.

Участников монстрации было немногоФото: Мария ЛЕНЦ

Монстранты все же неплохо подготовились: веселые плакаты с парадоксальными лозунгами, поднимающими настроение, кричалки из серии «что вижу, то кричу», костюмы и раскрашенные лица - все в наличии.

Веселые кричалки и красочные костюмы - неприменный элемент монстрацииФото: Мария ЛЕНЦ

«Май нейм из пельмень», «Осторожней с лосями, они едят четверги» - примерно так монстранты отметили праздник.

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КОНКРЕТНО

По неофициальным данным, в шествии приняли участие более 2 тысяч человек. Обошлось без беспорядков. Охрану общественного порядка в период проведения мероприятий наряду с полицейскими обеспечивают сотрудники Росгвардии, казаки Енисейского казачьего войска, народные дружинники, работники частных охранных организаций, слушатели Сибирского Юридического института МВД России и сотрудники ГУФСИН.