Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Красноярске: список, схема перекрытия во время шествия

Впереди майские праздники, сразу несколько выходных подряд – гуляния, демонстрации, шествия. А, значит, жди ограничений движения. Мы узнали о перекрытии дорог на 9 мая 2019 года в Красноярске. Будьте в курсе, чтобы не получить штраф!

Чтобы обеспечить безопасность мероприятий, посвященных 74-летней годовщине Победы, временные ограничения для движения транспорта будут введены во всех районах с 7 по 9 мая. На дорогах и проездах, расположенных рядом с местами проведений шествий и не только.

Здесь полностью запретят движение:

Кировский район

- Вавилова (от Затонской до дома № 90) с 7.00 до 16.00 9 мая;

- переулки Якорный, Вузовский, улицы Шелковая и Западная (от Красраба до Семафорной) с 6.00 до 16.00 9 мая;

Ленинский район

- Юности (от Центрального до Спортивного проезда) с 8.00 до 11.00 9 мая;

- Красраб (от Административного проезда до Сибирского переулка) с 8.00 до 11.00 9 мая;

- проезд от Мичурина,2А до Красраба,74Г с 8.00 до 11.00 9 мая;

- проезд от Коломенской,23 до Красраба,74Г с 8.00 до 11.00 9 мая;

- съезд с улицы Мичурина до Красраба,74Г с 8.00 до 11.00 9 мая;

- Спортивный проезд, улица Инструментальная (от Юности до Красраба) с 8.00 до 12.00 9 мая;

- Чайковского (от Юности до Московской) с 9.00 до 11.00 9 мая;

- от Астраханской,9 до Московской с 9.00 до 11.00 9 мая;

- от Коломенской,18 до Московской с 9.00 до 11.00 9 мая;

Октябрьский район

- парковка и площадь перед ГорДК (свободный,48) с 9.00 до 16.00 4 мая;

- проезды вдоль периметра здания и на площади перед ГорДК с 9.00 до 16.30 9 мая;

Свердловский район

- от 60 лет Октября,57 до переулка Водометный с 8.00 до 12.00 9 мая;

- проезды вдоль бульвара «Зеленый» (от Свердловской до улицы 60 лет Октября) с 8.00 до 12.00 9 мая;

- от 60 лет Октбря,43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, переулка Афонтовский с 11.00 до 16.00 9 мая.

Советский район

- от Дудинской,12А до Шахтеров и от улицы Дубенского (от Соревнования до Игарской) с 9.00 до 11.30 9 мая;

- Новгородская и Тельмана (от проспекта Ульяновский, в районе Тельмана,15, до Новгородской) с 9.00 до 16.00 9 мая;

Центральный и Железнодорожный районы

- Маркса (от Робеспьера до Кирова) с 7.00 до 14.00 9 мая;

- Маркса (от Профсоюзов до Робеспьера) с 8.00 до 13.00 9 мая;

- Мира (от Декабристов до Каратанова) с 8.00 до 16.00 9 мая;

- Мира (от Каратанова до площади Мира) с 8.00 до 23.00;

- проезд вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД (от Мира до Маркса) с 6.00 до 19.00 9 мая;

- 9 января, Парижской Коммуны (от Ленина до Маркса) с 8.00 до 16.00 9 мая;

- Каратанова (от Ленина до Маркса) с 7.00 до 23.00 9 мая;

- переулок Ряузовский и улица Обороны (от ленина до Мира) с 8.00 до 16.00 9 мая;

- Перенсона, Кирова, Дзержинского, Декабристов (от Ленина до Маркса) с 7.00 до 16.00 9 мая;

- Диктатуры (от Дубровинского до Ленина) с 7.00 до 16.00 9 мая;

- Горького (от Маркса до Ленина) с 6.00 до 17.00 9 мая;

- Вейнбаума (от Ленина до Маркса) 9 мая за 20 минут до начала прохождения колонны;

- Сурикова (от Маркса до Ленина) 9 мая за 20 минут до начала прохождения колонны;

- Бограда (от Вейнбаума до Перенсона) с 17.00 7 мая до 11.00 10 мая;

- проезд от Перенсона до здания № 94 на Урицкого с 17.00 7 мая до 11.00 10 мая.

Кроме того, запретят стоянку:

- Мира (от Декабристов до площади Мира) с 7.00 29 апреля до 12.00 10 мая;

- Кирова (от Дубровинского до Ленина) с 19.00 8 мая до 16.00 9 мая;

- площадь, прилегающая к РЦ «Медео» (Красраб,74Г), парковка перед зданием на Красрабе,52, на парковке «Красная площадь» - зав 12 часов до начала действия ограничения движения, на период проведения мероприятий;

- на всех названных выше участках в районах за часов до начала действия ограничений и во время мероприятий.

- будет запрещен транспортных средств на парковку площади Революции с 19.00 8 мая до 20.00 9 мая;

ВАЖНО

Чтобы улучшить пропускную способность центральных улиц, разрешат движение налево проезда от ТРК «Комсомолл» вдоль левого берега Качи на мост через Качу на улице Белинского с 8.00 до 17.00 9 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перед майскими праздниками есть еще одна важная для всех дата - «Радоница» («Родительский день»). Отметим, с 30 апреля временно изменятся схемы движения и парковки транспорта в районе городских кладбищ.

С 19.00 30 апреля до 12.00 8 мая запретят остановку и парковку на участках:

- Грунтовая от строения №15 до строения №21А (кладбище «Злобинское»);

- Свободный вдоль кладбища «Николаевское»;

- Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык»;

- 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное»;

- Базайская вдоль кладбища «Базайское»;

- Шахтеров (от Игарской до Дудинской);

- от Дудинской,12А до Шахтеров;

С 19.00 6 мая до 20.00 7 мая грузовой транспорт не сможет проезжать:

- по Боткинской (от Пролетарской до Красной Армии);

- по 4-й Шинной (от Борисевича до 4-й Шинной, 41г/1);

И еще несколько ограничений:

- закрыто место для поворота на регулируемом перекрестке (в районе здания на Енисейском тракте, 2/10) и въезд на территорию кладбища «Бадалык». С 19.00 6 мая до 20.00 7 мая;

- закрыт съезд с Енисейского тракт на проезд дублер в районе здания № 19 с 20.00 6 мая до 20.00 7 мая;

- перекрыты полосы движения на проезде дублере (от Енисейского тракта,19 до улицы Ремесленной);

- прекращено движение на улице Пролетарской вдоль Николаевского кладбища с 19.00 6 мая до 22.00 7 мая;

- максимальная скорость при движении по Енисейскому тракту вдоль кладбища «Бадалык» будет ограничена до 40 км/ч с 19.00 6 мая до 22.00 7 мая.