Пять вопросов о детском загранпаспорте: зачем он нужен, сколько стоит и как получить

«Вот закончишь учебный год без троек – и мы поедем отдыхать» - разве это не самый действенный мотиватор у родителей, которые ждут от своих детей старания в учебе? А впереди как раз летние каникулы, когда можно улететь в любую точку мира. Между прочим, жители Красноярского края, Хакасии и Тувы предпочитают летать отдыхать в Юго-восточную Азию, потому что ближе, да и вариант вполне бюджетный.

Планы – планами, но нужно позаботиться об одной важной детали – заграничном паспорте для детей. Иначе в аэропорту юного туриста не пустят на борт самолета. И вот тут у родителей возникает масса вопросов: как его получить, где и сколько времени это займет. На все эти вопросы «Комсомольская правда»-Красноярск попросила ответить Наталью Ступину, начальника отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вопрос первый, пояснительный. Зачем ребенку нужен заграничный паспорт для выезда за границу? И с какого возраста? Ведь отечественный паспорт мы получаем в 14 лет.

Оказывается, загранпаспорт нужен ребенку в любом возрасте, таковы международные правила. По желанию родителей или законных представителей ребенка ему можно оформить либо загранпаспорт старого образца (он действует 5 лет), либо нового (срок действия до 10 лет).

Вопрос второй, организационный. С кем ребенок может выехать за границу? Тут вроде все понятно: с одним или обоими родителями, с усыновителем или опекуном или с сопровождающим лицом.

Сопровождающим лицом может быть кто угодно – родственники или друзья родителей, представители школы (если дети едут классом по турпутевке) или медицинский работник (если ребенок отправляется на лечение). Но в таком случае одного паспорта мало, нужно еще нотариально заверенное согласие родителей (опекунов). В документе нужно указать все данные о сопровождающем лице, сколько продлится поездка за пределы России и страны, которые планируется посетить.

На вопросы отвечает Наталья Ступина, начальник отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю

Вопрос третий, уточняющий. Ребенку оформили загранпаспорт нового образца, когда ему было всего два года, а сейчас семь. Нужно ли менять загранпаспорт, ведь сроки действия еще не прошли? Встречный вопрос: а как вы думаете, внешность ребенка сильно изменилась за эти пять лет? Конечно, паспорт нужно поменять.

Вопрос четвертый, финансовый. Сколько стоит оформление детского загранпаспорта? На самом деле не так дорого. За документ старого образца для ребенка до 14 лет придется заплатить госпошлину в размере 1000 рублей. За документ нового образца – 2500 тысячи рублей, ведь в новом паспорте содержится электронный носитель информации – биометрические данные ребенка.

А вот с 14 лет стоимость загранпаспорта ребенка возрастает в два раза. Но если вы подали заявление через портал Госуслуг, то получите скидку в размере 30 % от стоимости.

Вопрос пятый, внутрисемейный. Если один из родителей против выезда ребенка за границу? Например, родители в разводе и плохо ладят друг с другом, а ребенок живет с мамой и она решила вывезти его отдохнуть на пару недель в Таиланд?

Как правило, чтобы ребенок мог выехать за границу, согласие второго родителя не требуется. Однако отец может официально заявить о том, что не хочет, чтобы его ребенок покидал пределы России. Может, он опасается, что экс-супруга не планирует возвращаться с ребенком назад.

Поэтому маме стоит предварительно прийти в миграционную службу и уточнить, нет ли такого запрета со стороны второго родителя. Иначе на границе ребенка повернут назад. Если официальный запрет от отца существует и он не идет на уступки, придется обращаться в суд.