2019-04-30T07:54:11+03:00
Общество

Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра

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Фото: ООО «Комбинат «Волна»Фото: ООО «Комбинат «Волна»
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ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») увеличило максимальную длину выпускаемых фасадных панелей с защитно-декоративным покрытием «Виколор» с 2,5 до 3,6 метра.

Под производство модифицированной продукции предприятие адаптировало технологическую линию «Финиш» по нанесению защитно-декоративного покрытия на хризотилцементные плоские листы. Модернизации подвергся главным образом участок нанесения лакокрасочного покрытия. Прежде окрашивание элементов на данном этапе велось исключительно путем распыления краски. Для мелкоразмерных доборных элементов такой метод отделки является оптимальным, однако для длинномеров наиболее эффективным признан лаконалив. В связи с этим на модернизируемом участке смонтировали лаконаливную машину, установили разгонный и тормозной съемные транспортеры, благодаря которым стало возможным окрашивать и мелкие доборные элементы, и удлиненные листы.

Спецзаказы на изготовление декоративных фасадных панелей «Виколор» длиной 3,6 метра предприятие начало принимать в январе и уже выпустило около 3 тыс. листов-длинномеров. Параллельно с выпуском первых партий продукции специалисты продолжают работать над отладкой производственного процесса. К июню обновленный «Финиш» выйдет на проектную мощность. Совокупные затраты на модернизацию линии составят около 450 тыс. рублей.

«До модернизации комбинат нередко вынужденно терял клиентов: приходилось отклонять заказы, поступающие в основном из европейской части России, на производство большеразмерных фасадных плит с защитно-декоративным покрытием. Также уходили конкурентам на исполнение смешанные заявки, в которых наряду с длинномерными требовались наши изделия стандартных габаритов. Теперь возможности предприятия стали шире, и мы рассчитываем на рост интереса крупных клиентов к фасадным панелям «Виколор», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Напомним, что цветные фиброцементные плиты «Виколор» производства комбината «Волна» имеют множество преимуществ: они не поддерживают горение, устойчивы к влаге и воздействию агрессивных факторов внешней среды. Гарантийный срок эксплуатации материала составляет 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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