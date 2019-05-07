Бортпроводница с 16-летним стажем о катастрофе в Шереметьево: «Повезло, что у Superjet-100 не заклинило аварийные выходы»

Трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 человека. Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс Москва – Мурманск. Часть пассажиров успела выбраться по аварийным трапам в передней части самолета. Почти все, кто находился в хвосте Superjet-100, погибли. Следствие разбирается в случившемся, а профессионалы (пилоты и бортпроводники) обсуждают случившееся между собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

С журналистами «Комсомолки» согласилась поговорить Евгения М. - экс-бортпроводница с 16-летним стажем полетов (Евгения совсем недавно ушла из авиации, сейчас работает в образовании)

- Опыт позволяет мне предполагать, что происходило на борту в момент посадки. У бортпроводника Максима Моисеева (ценой жизни спас пассажиров, - прим. Ред.), думаю, был шанс выжить, только если бы он стал выбираться «по головам» других людей. Он не стал этого делать (и ни один проводник бы не стал) и оказался в ловушке.

Евгения М, экс-бортпроводница с 16-летним стажемФото: из личного архива

Когда горит хвост, по инструкции, бортпроводник подходит к аварийной двери, оценивает обстановку снаружи. Если там пожар, он не имеет права открывать эту дверь. Даже если бы Максим открыл ее, что – прыгать в огонь? Слава богу, что у девчонок открылись первые двери. Их могло бы заклинить от того, что самолет прыгал по полосе...

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Что касается ручной клади, у нас почему-то принято все с собой нести – корзину, картину, картонку, и маленькую собачонку. Люди готовы слона в самолет затащить, а если делать им замечания, так реагируют! В экстренных ситуациях у бортпроводников есть стандартный набор команд, которые они должны отдавать.

Среди них «расстегнуть ремни!», «на выход!», и как раз - «оставить все!». Но никто же не слушает, никто не слышит. «Оставить все!» наверняка, была команда, но ее никто не услышал, или проигнорировал.

Вообще, когда такая ситуация экстренная, не знаешь, как себя поведешь. Люди абсолютно не думали о том, что за ними есть другие пассажиры, которые хотят жить и которые хотят выйти из самолета. А проводник не должен бегать по салону и отбирать сумки...

Хочется сказать еще, - не хотелось бы, чтобы после этого случая тот, кто и так боится летать, стал бояться еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Люди забывают о том, что летчики – не самоубийцы. На грозу никто целенаправленно самолет не направляет: перед полетом всегда у пилотов есть точный прогноз – где какой грозовой фронт проходит. И его обязательно обходят, все самолеты снабжены специальным оборудованием, которое за много километров предупреждает о грозе. На самом деле, из самолета гроза очень красиво выглядит. Когда над ней пролетаешь, или рядом.

Пассажиры еще турбулентности боятся, но летчики ее, как правило, стараются обойти, если, конечно, это не турбулентность чистого неба – та, которую не видно и не могут обнаружить локаторы.

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Пара советов: чтобы чувствовать себя спокойнее, нужно выспаться перед рейсом, это правило номер один. Весь страх, нервозность, происходит из-за недосыпа. Я бы не советовала летать на голодный желудок. Человек должен чувствовать себя комфортно. Если совсем аэрофобия, пустырника выпейте, что-то подобное, травки успокоительные. А вообще, относительно атмосферы на борту, насколько она комфортная, то тут очень много зависит от бортпроводников, от их взглядов, спокойствия, одним словом, профессионализма.

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Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жеcткой посадкой. На борту произошла трагедия, которая унесла жизни 41 человека. (подробности)

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