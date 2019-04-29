Житница Красноярского края

Назаровский район имеет свою биографию, свое лицо. Это не только прошлое и настоящее, природа и достопримечательности, но и судьбы нескольких поколений людей. История района наполнена бурными событиями: она многогранна и очень интересна. Но главное богатство района – люди. Те, кто здесь родился, те, кто приехал в гости и остался надолго, те, кто принимал активное участие в строительстве и становлении района.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Назаровского района. На территории района действует 6 сельскохозяйственных организаций, в том числе 4 акционерных обществ (ЗАО «Назаровское», АО «Агрохолдинг Сибиряк», ЗАО «Гляденское», АО «Подсосенское»), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Назаровское рыбное хозяйство», которое занимается разведением рыбы (карп, сом, форель, осётр) и ООО «Птицефабрика Преображенская».

Сельскохозяйственным производством заняты 8 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 сельскохозяйственных потребительских кооператива и 7732 личных подсобных хозяйства.

Фото: администрация Назаровского района

Молодежь Назаровского района принимает активное участие в краевых проектах – ТИМ «Бирюса», ТИМ «Юниор», «Молодежный конвент» (IQ бал), «Новый фарватер».

В 2014 году команда Назаровского района впервые одержала победу в краевом молодежном проекте «Новый фарватер» среди районов Западной группы. В 2018 году повторила свой успех 4 раз.

Район всегда славился художественной самодеятельностью далеко за его пределами. Лучшие творческие коллективы района (народный ансамбль «Розан», образцовый оркестр народных инструментов «Лад», народная группа «Сибирячка», народный хор «Русская песня» Преображенского Дома культуры, хор «Родины напевы», ансамбль народной песни «Раздолье», танцевальный коллектив «Сибирская мозаика», ансамбль «Сирень» Сахаптинского Дома культуры, хор «Надеджда», ансамбль шумовых инструментов «Степновские ложкари» Степновского Дома культуры, народный ансамбль «Причулымье» Краснополянского Дома культуры, ансамбль казачьей песни «Звонница» Павловского Дома культуры и др. являются постоянными участникамии обладателями дипломов победителей, лауреатами краевых конкурсов и фестивалей «Сибирская глубинка», «Таланты без границ», «Рампа», «Созвездие талантов». «Звездочки СУЭК», «Танцующая весна» и др.

Системе образования Назаровского района характерно стабильное, поступательное и комплексное развитие. Это позволяет занимать передовые позиции на уровне Красноярского края. В районе есть краевые стажерские площадки, инновационные площадки, пилотные школы по отработке отдельных направлений. Большое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для организации образовательной деятельности.

Согласно рейтингу, проводимому министерством спорта Красноярского края, спортивная школа Назаровского района по итогам работы в краевом смотре-конкурсе среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва стала лучшей среди сельских школ.

Не забывают назаровцы и о социально незащищенных слоях. Сегодня в районе живет 5 участников войны, 118 тружеников тыла, 21 вдова умершего участника войны, 3 несовершеннолетних узника мест принудительного содержания и 189 детей погибших защитников Отечества. К празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам и детям войны выплачиваются единовременные выплаты, а администрация района с управлением социальной защиты населения для ветеранов войны готовит подарки.

Ежегодно пенсионеры получают санаторно-курортное лечение в геронтологических центрах. Малообеспеченные пенсионеры - адресную материальную помощь на ремонт жилья, печей и электропроводки и в связи с трудной жизненной ситуацией.

Люди района имеют неиссякаемую энергию, трудолюбие, ответственность, доброту и чувство долга.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Назаровский район сегодня.

- 10 поселений и 60 населенных пунктов

- 6 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе рыбное хозяйство

- 58 образовательных учреждений

- 91учреждение библиотечной системы и культуры

- 88 спортивных площадок и объектов

- 2 молодежных площадки

- 56 учреждений по оказанию медицинских услуг

- 770,88 километров дорог

- 185 торговых объектов, в том числе 26 объектов общепита

- 49 памятников

- 4 православных объекта.