Дело о падении ребенка с дивана: соцслужбы и полиция два месяца «преследуют» благополучную семью

Историями детей-маугли, которые при живых родителях не видят ни капли заботы, пестрят страницы газет. Совсем недавно, в начале марта, в подмосковной деревне Ликино нашли 6-летнего Мишу. Мальчик два дня жил с трупом бабушки, которую до смерти забил его отец. Все это время мать была рядом. Но ей было не до Мишки. Когда его забрали из семьи, он просил только одного – покушать. В прошлом году прогремела история Вероники Тищенко, девочки, которая при живой матери и бабушке, жила во дворе частного дома с… собаками. Ребенком просто никто не занимался. Это только самые громкие случаи, - те, что, как говорится, у всех на устах.

А в Красноярске – другая крайность. Вполне благополучную, обеспеченную семью уже два месяца проверяют соцслужбы и полиция. Все потому, что 4-месячная дочь семейной пары… упала с дивана и набила шишку. Скажете, невероятно? Возможно. Но это факт!

«Я просто тревожная мать»

Об этом случае рассказала известная в Красноярске журналистка, блогер и молодая мама Влада Копыловская – разместила у себя на страничке в соцсетях пост. Владе 35 лет, с мужем, Андреем (работает инженером), они ровесники. Недавно в семье появилась малышка Лея - поздний, но очень любимый и долгожданный ребенок. Влада, как и любая мать, глаз с нее не спускает – днем и ночью бдит, как бы чего не случилось. Но... Лея упала с дивана.

- Я просто тревожная мать, - вздыхает Влада, - поэтому, наверное, так все вышло. Было 4 февраля, как раз на следующий день Лее исполнилось 5 месяцев. Мы собирались на прогулку, поэтому я ее уложила на диван, обложила подушками со всех сторон. И отвернулась-то буквально на секундочку, чтобы носочки из шкафа достать. Поворачиваюсь и вижу, что ребенок у меня через подушки перемахнул и уже летит к полу... Не успела на доли секунды. Упала она на ручки и ножки, потом уже стукнулась головой – у маленьких голова большая, перевешивает тело. Сильно ударилась, закричала и в слезы. Я перепугалась, аж мороз по коже пошел. Маме своей давай звонить, - она у меня человек опытный, посоветовала не переживать. Но я паникерша, для меня это прямо… шок был.

Влада решила перестраховаться, вызвала медиков.

- «Скорая». Что у вас случилось? Опишите ситуацию, - вежливо попросила оператор.

- Моя дочь, 4 месяца, упала с дивана, головой ударилась. Плакала сильно. Ох, я переживаю.

- Врач приедет.

Через 15 минут медики уже были на месте.

- Ничего серьезного, думаю, нет, - заключила, осмотрев шишку на голове Леи, врач. – Но на всякий пожарный

рекомендуем сделать рентген. Мы, правда, в этом случае обязаны уведомить полицию о происшествии – таков закон.

- Мне все равно, подавайте сведения куда угодно, главное - давайте проверим ребенка.

Маму с малышкой отвезли в 20-ю межрайонную клиническую больницу Красноярска. Рентген показал, что Влада – действительно тревожная мать, а с малышкой все в порядке. Из больницы жену и дочь забирал Андрей.

- Еще когда мы в машине возвращались домой, позвонили из полиции, предупредили, что нужно составить объяснение, описать все детально, рассказать, не бьем ли мы ребенка, не обращаемся ли жестоко. И… отправить им по воцапу, - вздыхает Влада. – До чего дошел прогресс. Ну, мы, конечно, все так и сделали… Написали, что жестоко не обращаемся, что все исключительно по недосмотру случилось…

«К дочери никто физическую силу не применял. Она чувствует себя удовлетворительно, ее жизни и здоровью ничто не угрожает» - и это правда. Хотя я лично с трудом себе представляю родителей-тиранов, которые на голубом глазу пишут полиции: дескать, так и так, конечно, бьем и очень сильно, до синяков и гематом.

О происшествии Копыловская успела уже забыть. И тут, примерно через полтора месяца после случившегося, нашла в двери квартиры записку от центра социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» – срочно выйти на связь.

- По телефону мне объяснили, что это по случаю падения ребенка, что ходит инспектор по семьям, что нас придут проверять на условия проживания, - поясняет Влада. – Возможно, и меня – на вменяемость. Видимо, понадобилась какая-то дополнительная проверка. Я оставила свой телефон, чтобы инспектор, как соберется придти, позвонил. Мы гуляем днем часто, может дома не быть.

В полицию пришлось написать заявление Фото: семейный архив Влады Копыловской

Как выяснилось, и это был еще не конец.

Через пару дней к Копыловской прибежала участковая медсестра. Осень встревоженная.

- Идет следствие, - сбивчиво объяснила женщина. – Полиция и соцслужба ведут. Ребенок упал все-таки… К нам проверяющие пришли, надо отчет о происшествии…

- Какой отчет? Зачем? – удивляется Влада. - Мы абсолютно адекватная семья. Но, видимо, нужно опросить всех, кто когда-либо видел нас. Только из потерпевшей пока не вытянуть ни слова, хотя, возможно, за время расследования она научится говорить и сама попросит отстать уже от нашей семьи.

… После двух месяцев объяснений с органами, соцслужбами и медиками Влада решила: пора прекращать все это. И собирается написать в полицию заявление с просьбой оставить семью в покое.

- Я хочу попросить прекратить это абсурдное разбирательство, - говорит Копыловская. – С дочерью все хорошо. А наша семья не хочет больше тратить время и нервы на взаимодействие с органами. Помогите лучше тем детям, которым это действительно нужно.

Суров закон, но… закон

Человеку несведущему может показаться, что это органы опеки «шалят». Не секрет, что именно сотрудники опеки частенько перегибают палку в попытке защитить детей. Но это не тот случай. Семья Копыловской на учете не состоит. Это, и правда, вполне благополучная, обеспеченная пара. А люди государевы на Владу ополчились именно «по наводке» медиков. Но, как выяснилось, и врачи не рады такой ситуации.

- Существует межведомственный приказ минздрава и МВД, согласно которому, когда привозят ребенка с более-менее серьезной травмой (ясное дело, речь не о царапине на пальце, а об ушибах, синяках, которые требуют рентгена), то врач обязан сообщить об этом в силовые структуры, - поясняет официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова. – Поймите, у врача, когда он принимает ребенка, нет возможности определить: травма – результат жестокого обращения, домашнего насилия, либо – случайность. Под эту норму подпадают абсолютно все случаи, и врачи оповещают полицию, не взирая на чины и звания родителей.

Медики не отрицают: перегибы есть. Но и поступить по-другому не могут. Обязан – сделай. Хотя у этой проблемы есть и обратная сторона, о которой чиновники тоже знают: подобные меры вынуждают родителей не обращаться за помощью. А значит, какие-то случаи реального домашнего насилия могут остаться незамеченными.

… Пока длится это архиважное расследование о падении с дивана, такие, как Миша-маугли из Подмосковья или Вероника Тищенко будут ждать помощи. Ждать, что кто-то придет и хотя бы накормит. Еще десятки детей в Красноярске или любом другом городе, возможно, пострадают от домашнего насилия.

- Ведь очевидно: те, кто бьет детей, сами к врачу обращаются только в самых крайних случаях, - уверена Влада Копыловская. - Чтобы найти проблемные семьи, нужно работать. Но зачем, ведь можно просто положить на стол отчет с расследованием падения с кровати. Опросить всех причастных и непричастных, привлечь экспертов, отчитаться, что ребенку оказана всесторонняя помощь и поддержка, а с семьей до седьмого колена проведены воспитательные работы. Но, знаете, несмотря на то, что два месяца из-за незначительного происшествия нас проверяют, вернись я сейчас в тот момент, когда все произошло, все равно согласилась бы на обследование в больнице. Здоровье ребенка дороже всего. Да, и сейчас сказать могу только одно – хотят проверять, пусть проверяют, нам скрывать нечего. Мы своего ребенка просто очень сильно любим.

КОММЕНТАРИЙ

«Это командно-административный подход»

Борис Альтшулер, правозащитник, руководитель РОО «ПРАВО РЕБЕНКА»:

- Это системная проблема, и родилась она не сегодня. Вместо реальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается, у нас – командно-административный подход. К сожалению, проблема действительно стоит остро, и заключается она в несовершенстве Семейного кодекса России. У нас есть административные органы, которые могут принимать меры, выносить решения в отношении родителей и детей – органы опеки и попечительства, суды, полиция. Часто соцслужбы, а в данном случае – медицинские работники, совершенно того не желая, становятся «карателями семьи». Это перегиб? Безусловно. Ведь те же органы опеки не помогают по факту: они могут либо изъять из семьи, либо оставить все, как есть. И такие случаи бывают (маму Миши, мальчика-маугли из Ликино, не лишили родительских прав, ее принудительно отправили в больницу, чтобы женщина прошла полное обследование на физическое и психическое состояние - прим.Ред). Хотя – я это подчеркиваю – после того, как президент подписал Указ №1688 (О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в Семейный кодекс России были внесены изменения о том, что «родители и лица, их заменяющие, имеют право на содействие в выполнении своих обязанностей, выражаемое в социальной, правовой и психологической помощи». Слово «помощь» здесь главное. И оказывать ее нужно тем, кому она действительно нужна.

ОБСУЖДАЮТ В СОЦСЕТЯХ

Пост «дело о падении с дивана» ожидаемо собрал десятки комментариев в социальных сетях.

«Полиции на таких ситуациях удобно делать отчеты, что они усиленно работают. Проще же таскать по инстанциям нормальных людей, чем разбираться с маргиналами. У нас в городе одно время большое количество нормальных семей пытались поставить на учет в ПДН, а кого-то даже поставили - за то, что ребенок при катании падал с велосипеда и разбивал коленку. Просто разбивал! Причина – вы не следите за детьми. При подсчете количества раз моих собственных детских падений с велосипедов, деревьев, заборов, - если бы во времена моего детства был такой подход, моих родителей, наверное, просто бы расстреляли».

Яна Шеметова, журналист, Кузбасс

«Я постоянно пишу объяснительные в полицию по поводу травм дочери. В травмпункте мы, конечно, не каждый день, но бываем часто, потому что дочь получает спортивные травмы (занимается гимнастикой) - то растяжение, то мышцы, то ушибы. Это спорт, и травмы в нем – обычное дело. Написать объяснение, скинуть копии доков полиции – для нас тоже совершенно уже обычное дело. А неблагополучных семей реально много, вот им помощь больше нужна и времени уделять им нужно больше».

Мирослава Михалович, Красноярск

«У меня дочери было полтора годика. Зимой, когда отопление у нас на полную катушку в доме, она схватилась случайно за стояк – обожглась сильно, на батареях же можно воду кипятить. Мы - в травмпункт, руку там врач обработал. Потом писали объяснительную тоже, что да как было. Мне, конечно, это странно: ну, неужели я – мать буду специально обжигать своего ребенка. После объяснительной нас оставили в покое. А в это время какому-то ребенку реально нужна была помощь…».

Татьяна Пантюшева, Красноярск