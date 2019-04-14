2019-04-29T09:05:50+03:00
Общество

Свободного рынка в крае нет?

Развитие кооперации в регионе обсудили на круглых столах форума "Пищевая индустрия"
Анастасия ШАЙХОВА
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На круглых столах обсуждались актуальные вопросы развития АПКНа круглых столах обсуждались актуальные вопросы развития АПКФото: Мария ЛЕНЦ
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Один в поле не воин

На самом деле проблема взаимодействия производителя и потребителя в Красноярском крае, как и во многих регионах Сибири стоит очень остро. Экономика региона находится на таком этапе развития. Когда создавать качественный продукт из натурального сырья предприниматели и фермеры научились, а реализовывать его -еще нет. И дело не только в малоизученном спросе. Речь идет о процессах более сложных. По мнению специалистов, пока фермеры не начнут объединяться, они будут работать себе в убыток. И никакие государственные программы поддержки не помогут им стать успешными в агропромышленном комплексе. Так, по мнению Игоря Домнина, председателя координационного совета Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт», опыт успешного сотрудничества демонстрирует Крайпотребсоюз и кооператив «Агрофедерация». Ассоциация «Енисейский стандарт» также можно рассматривать как форму сотрудничества производителей, которые становятся конкурентоспособными только благодаря объединению. Все стоящие перед предпринимателем задачи – логистика, производство, продажи и прочее один собственник просто не в силах. Будущее, по мнению Игоря Домнина – за конкурентоспособными цепочками. Причем, по мнению специалистов, цепочка начинается с покупателя. И вопрос, который ставится перед предпринимателем – как сделать так, чтобы покупатель отдал свои деньги именно ему и как их справедливо распределить между участниками цепочки. Немаловажный момент – определить готовность потребителя к покупке.

Варианты

Головная боль федеральных сетей – объемы поставок фермерских товаров. Многие руководители крупных продуктовых магазинов готовы были бы сотрудничать с фермерскими хозяйствами, но последние не готовы предложить нужные магазинам объемы продукции и делать это регулярно. Кроме того, высокие требования представители торговых сетей предъявляют и к упаковке продукции. Многие предлагают заимствовать зарубежный опыт кооперации. В крае рассматривается два варианта создания кооперативов – технологические и географические. По мнению Игоря Домнина, что решить, нужен ли предпринимателю кооператив, нужно определить затратность и сложность своей работы в нем. Территории также представили свой опыт создания кооперативов. Так, Владимир Беккер, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Хороший» считает, что при создании кооператива, нужно внимательно подходить к выбору пайщиков. В территориях зачастую не хватает квалифицированных специалистов – юристов, экономистов, которые могли бы грамотно вести деятельность кооператива. А многие фермеры полагают, что вступив в подобную организацию, успех должен прийти сам собой:

- У нас нет практики создания хороших бизнес-планов, - считает Владимир Беккер. – Крестьяне объединяются, а что делать дальше не знают.

Продвигай и продавай

Драйвер развития агропроизводства, по мнению специалистов – продвижение и сбыт пищевой продукции. У Красноярского края, обладающего высоким сырьевым потенциалом минимальный экспорт. Важно делать грамотную рекламу и создавать готовый продукт, претендующий стать брендом. Развитие внутреннего рынка районов, государственная поддержка, отраслевое регулирование, долгосрочное планирование – пути решения проблемы. Для потребителя немаловажную роль играет бренд. И продукт, созданный в регионе проживание гораздо более привлекателен, даже если стоит дороже конкурентов из соседних регионов. Однако, по словам Игоря Домнина, согласно опросам, 73% населения не верят в реальный состав, указанный на упаковке. То есть если производитель указывает ингредиенты и потребитель не видит там смущающих его параметров, он может все же не доверять «натуральности» продукта.

Предприниматели, объединяйтесь!

Одной из проблем местного рынка сбыта являются трудности северного завоза. Несмотря на программы государственной поддержки, подавляющее большинство наименований товаров из тех, что увозятся в северные территории – не произведены в крае. Местные товаропроизводители не могут выйти на этот прибыльный рынок. И дело не только в цене, сколько в объемах предоставляемой продукции. Именно поэтому, по мнению Сергея Матяша, председателя сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация», главный путь для фермеров – объединение. Важным стратегическим торговым партнером России, а в частности Красноярского края является Китай, но эта страна также требует от региона больших объемов товаров. Они заинтересованы в продукции, производимой в крае, но нужных оптовых объемов наши производители им предоставить не в силах. Вывод – краю нужно развивать кооперацию, так как о свободном рынке говорить не приходиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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