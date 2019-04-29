В Красноярске участники «Клуба выходного дня» поучились актерскому мастерству у своих ровесников

В этом году детская студия единственного в Красноярске мим-театра праздновала свое 25-летие. И сначала с творчеством юных актеров участники «Клуба» познакомились как зрители. На юбилейном концерте они увидели выпускников, ныне профессиональных артистов, и начинающих артистов, которым всего 3-4 года.

Руководители мим-театра и детской студии, Ирина и Валерий Зайцевы, пригласили ребят на мастер-класс и показали, как говорить и двигаться на сцене. У каждого ребенка был свой наставник, который помогал освоить самые простые актерские упражнения. В итоге на импровизированную сцену вышли и родители, им тоже дали маленькие роли.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мне очень понравился мастер-класс. Старшая дочь занимается в театральной студии в школе, и было интересно посмотреть, как это происходит в знаменитом театре «За двумя зайцами». Уверена, что проводить выходные вместе с детьми – это архиважно, это основа семейных отношений, чтобы дети и родители могли пообщаться, что-то сделать вместе, - подвела итог «Клуба выходного дня» мама Виктория Петрова.

В мим-театре «За двумя зайцами» побывали 40 человек из 10 семей и каждая семья получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда».

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.