2019-04-29T04:04:25+03:00
Общество

С утра Красноярск завалило снегом: чего ждать от погоды на предстоящую неделю

Больше всех не повезло «переобувшимся» водителям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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С утра Красноярск завалило снегом: чего ждать от погоды на предстоящую неделюС утра Красноярск завалило снегом: чего ждать от погоды на предстоящую неделюФото: Мария ЛЕНЦ
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Настоящий сюрприз преподнесла погода красноярцам: город засыпало снегом. Да не просто припорошило за ночь – снежное покрывало в некоторых местах доходит до щиколотки. А за городом и вовсе – автомобилисты стараются ехать по трассе очень осторожно. Многие уже «переобулись», так что для них утренняя поездка вдвойне испытание.

Неприятный сюр от природы Фото: Майя ЕРШОВА

Неприятный сюр от природыФото: Майя ЕРШОВА

В аэропорту самолеты перед рейсом в обязательном порядке проходят противообледенительную обработку, запланированные рейсы не отменили. Дорогу в аэропорт начали подсыпать сразу после 5 часов утра. Но все равно очень скользко.

А что говорят нам по этому поводу синоптики? Судя по прогнозу, снега быть вообще не должно: ночью было +8 градусов, днем будет +13. И все равно снег. Такая вот сибирская весенняя аномалия.

А это - в Солнечном Фото: Анастасия ШАЙХОВА

А это - в СолнечномФото: Анастасия ШАЙХОВА

Жарких первомайских выходных, видимо, не получится. Завтра, во вторник 30 апреля, температура воздуха днем поднимется до +21. Затем – спад: 1 мая ожидается 12 градусов, 2 мая – 7 градусов, с 3 по 5 мая – от 11 до 15 градусов. Ночью же столбик термометра опустится до минус 2 градусов. Ожидается ветер до 5 метров в секунду.

На севере Красноярского края, в городах Норильске, Дудинке, Игарке – морозно: сегодня днем будет до минус 12, затем к концу недели пойдет повышение – до нуля. Ночью – от минус 20 до минус 8.

Вместо утренней зарядки - флешмоб: откопай свою машину. Фото: Дмитрий Болотов

Вместо утренней зарядки - флешмоб: откопай свою машину. Фото: Дмитрий Болотов

Дорога в аэропорт Фото: Майя ЕРШОВА

Дорога в аэропортФото: Майя ЕРШОВА

Зато угадайте, кто радуется снегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Зато угадайте, кто радуется снегуФото: Мария ЛЕНЦ

А ведь многие красноярцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю Фото: Мария ЛЕНЦ

А ведь многие красноярцы уже поменяли зимнюю резину на летнююФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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