2019-04-26T14:39:51+03:00
Общество

В красноярском минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения на майские праздники

Куда обратиться за помощью в случае чего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения на майские праздникиВ красноярском минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения на майские праздникиФото: Мария ЛЕНЦ
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В мае россияне будут отдыхать целых 9 праздничных дней (не считая традиционных календарных выходных, которые последуют за ними). Сначала с 1 по 5 мая включительно, затем 9 по 12 мая. Однако пока большая часть населения отдыхает, некоторым службам нужно выполнять свой долг. В частности, медицинским организациям.

В министерстве здравоохранения края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что служба «Скорой помощи» будет работать без изменения, круглосуточно. Вызвать «скорую» можно со стационарного телефона 03, с сотового 103 или 112.

Поликлиники будут работать в следующие дни: 3, 4, 10 и 11 мая. Время: с 8 часов утра до 14 часов дня.

Амбулаторный прием будут вести специалисты: участковые терапевты, хирурги, участковые педиатры, акушеры-гинекологи (в женской консультации, акушерско-гинекологическом кабинете), стоматологи (в стоматологических поликлиниках), стоматологи детские. Также можно будет прийти на процедуру или перевязку в специализированные кабинеты.

Будет обслуживание вызовов на дому. В том числе на дом к больному может направить фельдшер «Скорой помощи», если к тому будут показания. Не отменяется и патронаж на дому. Будет организована выписка льготных лекарственных препаратов.

В обычном круглосуточном режиме продолжат работать стационары, травмпункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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