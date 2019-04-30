Новый единый центр обслуживания открыл «Красноярскэнергосбыт»

Без комиссии и очередей, легко, удобно, быстро. Для жителей Шарыпова – это то, что нужно. Новый единый центр обслуживания открыл в городе «Красноярскэнергосбыт».

Достаточно одного обращения

Появление офиса одного из крупнейших поставщиков электроэнергии стало для многих значимым событием. Ведь информационно-платежный центр может обслужить 30 тысяч потребителей из Шарыпова и района, а также почти 2 тысячи корпоративных клиентов.

Первые из них уже успели оценить преимущества центра. Пожалуй, главное из них – работа по принципу «единого окна». Достаточно одного вашего обращения, чтобы получить консультацию по любому вопросу или оплатить ЖКХ/другую услугу – БЕЗ КОМИССИИ. Просто подходите к «окну», и сотрудник решает вашу проблему. Никаких хлопот, напротив, существенно экономится время клиента.

Фото: «Красноярскэнергосбыт»

Удобный офис

Важно: посетителям не придется ждать, пока их примут. Создан удобный офис, где сделано все для потребителей. Зал оборудован по самым современным стандартам. Каждый обратившийся клиент может получить целый спектр услуг, в том числе в режиме самообслуживания. В офисе установлены инфоматы (терминалы. С их помощью легко получить необходимую справочную информацию или, войдя в личный кабинет, самому оплатить услуги либо передать показания. Также здесь можно приобрести нужное электрооборудование или даже отремонтировать приборы.

Несмотря на то, что время ожидания сведено к минимуму, для посетителей организована лаунж-зона. С мягкими диванами, детским уголком, панелью для зарядки мобильных телефонов и гаджетов, кулером. Есть бесплатный доступ к сети Wi-Fi. В офис полностью обеспечен доступ маломобильным посетителям. К тому же выделена переговорная комната для приема клиентов руководством. Так что теперь потребителю не нужно ходить по кабинетам. Если требуется, специалисты сами выходят к нему.

Фото: «Красноярскэнергосбыт»

Высокие стандарты обслуживания

- Приоритетной задачей Группы РусГидро является обеспечение максимально комфортных условий для наших потребителей, - подчеркивает генеральный директор АО «Энергосбытовая компания «РусГидро» Владимир Кимерин. - Этого принципа мы неизменно придерживаемся в ходе реализации проектов по переоборудованию клиентских офисов. Кроме того, при планировании наполнения центров обслуживания клиентов мы следуем поручениям Правительства Российской Федерации по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также по внедрению самых современных цифровых технологий в процессы обслуживания населения.

Фото: «Красноярскэнергосбыт»

Отметим, реализация проекта «Единый центр обслуживания клиентов» началась в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2017-м году. Его цель - расширение спектра самых современных сервисов по обслуживанию клиентов, консультации по принципу «единого окна», оплата за потребленные ресурсы без комиссий, создание единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг от различных организаций и сбора иных платежей, рассказывают в компании. За два с небольшим года проект охватил 57 муниципалитетов края. В него входят ресурсоснабжающие, управляющие организации, операторы по обращению с ТКО, региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и другие.