На благо родного края

Сегодня район обладает мощным природно-ресурсным потенциалом - имеются значительные запасы деловой древесины, залежей бурого угля, изысканы месторождения флюорита, молибдена, золота и др. полезных ископаемых. Уникальность природы создает перспективы для развития рекреационного отдыха - организации пешеходного и водного туризма, охотничьих и рыболовных туров.

Ирбейский район, небольшой по численности населения (в нем проживает чуть больше пятнадцати тысяч человек), продолжает держать высокую планку в содержании социальной сферы и развития экономики. Довольно высокий уровень рождаемости побуждает к строительству и реконструкции новых школ и детских садов. Юбилейный год – это не только открытие Ирбейской средней школы №2 после капитального ремонта, но и строительство нового детского комплекса в райцентре. В районе функционируют 17 общеобразовательных учреждений, из них десять средних и семь общеобразовательных школ. Численность детей от трех до семи лет, получающих услуги по дошкольному образованию в 17 детских садах и трех группах при школах, составляет около семисот воспитанников. Система дополнительного образования, представленная Домом творчества, музыкальной школой и детско-юношеской спортивной школой, напрямую влияет на развитие творческих способностей и спортивных достижений подрастающего поколения.

Глава Ирбейского района Олег Леоненко

Благодаря развитию системы социальной защиты населения выполнены первоочередные задачи по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения.

В районе сохранена сеть учреждений культуры – клубы и библиотеки есть почти в каждой отдаленной деревне. И сельские дома культуры не ограничиваются оказанием услуг социокультурного плана, а создают условия для занятия художественным творчеством и спортом: в кружках и студиях занимаются более двух с половиной тысяч человек, в восьми сельсоветах открыты спортивные клубы с оборудованными тренажерными залами. Районные мероприятия: «Ирбейский соловушка», «От трех до пяти», фестиваль народного творчества «Живи и пой, ирбейская земля!», конкурс профессионального мастерства «Светоч» - стали давно излюбленными и посещаемыми ирбейцами. Историческую память о прошлом и настоящем района бережно хранит Ирбейский районный музей.

Малый бизнес в экономике района играет значительную роль, что подтверждено статистическими данными. Объем отгруженной продукции в 2017 году от предприятий малого бизнеса составил 2 020 151 тыс. рублей, или 72,2% от общего объема. Среди муниципальных районов восточной группы по показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения» в 2017 году Ирбейский район занимал 4 место – 206,88 ед. Количество индивидуальных предпринимателей в районе – 335 человек. Значительная роль в развитии экономики района принадлежит промышленному комплексу, представленному двумя отраслями: угледобывающей и лесной. Наличие на территории района железной дороги и пункта погрузки способствует развитию угольного разреза. Реализация угля осуществляется в Иркутскую область и в пределах района.

И все-таки Ирбейский район является территорией преимущественно сельскохозяйственной. Посевные площади в районе составляют 38232 гектара. Благодаря мерам государственной поддержки сохраняется устойчивая тенденция в развитии растениеводства и животноводства. Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 61 организация: 9 сельхозпредприятий и 52 крестьянско-фермерских хозяйства. Действующие предприятия по переработке молока – «Дары Малиновки» и «Альгинское» - открывают широкую перспективу развития животноводческой отрасли.

С надеждой и верой смотрят жители района в будущее, по праву гордятся славными страницами истории района и работают на благо своего края, открывая новые страницы в славной летописи родной земли.