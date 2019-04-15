2019-04-29T09:12:37+03:00
Экономика

Аграриям помогут ученые

На форуме «Пищевая индустрия» министерство сельского хозяйства и торговли края подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральным научным центром пищевых систем имени. В. М. Горбатова.
Анастасия ШАЙХОВА
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Специалисты считают, что наши продукты достойны выйти на международный рынокСпециалисты считают, что наши продукты достойны выйти на международный рынокФото: Мария ЛЕНЦ
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- Мы ставим перед собой цель – создать высококонкурентную продукцию, но в то же время доступную по цене широкому кругу потребителей, - отметил Александр Походин, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. - Без новых технологий, оборудования, рекомендаций науки эту задачу не выполнить.

Ученые помогут краевым аграриям в создании качественных продуктов питания, в совершенствовании технологий производства, в том числе технологий глубокой переработки сырья:

- Я считаю, что наши продукты достойны выйти на международный рынок, достойны того, чтобы успешно там конкурировать с международными производителями, - добавила врио директора научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Оксана Кузнецова. - Мы готовы оказывать научную, консультативную помощь, проводить обучение сотрудников предприятий и фермерских хозяйств. Мы готовы подключиться в любом вопросе, связанном с пищевыми продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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