Есть такая профессия – кормить народ

Возможность поговорить

На нем обсудили вопросы профильного трудоустройства выпускников, господдержки молодых специалистов в сельской местности, профессионального самоопределения студентов-аграриев и многие другие.

Пленарное заседание открыла ректор вуза Наталья Пыжикова. Она акцентировала внимание на цели мероприятия – помочь выпускникам и работодателям найти друг друга и договориться о дальнейших условиях сотрудничества:

- Наш университет успешно готовит квалифицированные кадры для сельскохозяйственной отрасли края, - сказала Наталья Пыжикова. - Также в последние годы активно решает задачу трудоустройства выпускников в агропромышленный комплекс. Я призываю ребят в обязательном порядке поговорить сегодня с потенциальными работодателями, договориться о взаимодействии. Обращаюсь с просьбой попробовать себя в профессии, чтобы не только сохранить и преумножить знания, полученные в стенах вуза, но и сделать дальнейший выбор на основе трудового опыта.

Кстати именно поэтому на площадках форума работали волонтеры, которые проводили опрос, ориентированный на потенциального работодателя и студентов:

- Мы проводим анонимный вопрос, чтобы составить портрет идеального работодателя и работника, - говорит студентка второго курса Анна Зотова. – Студенты считают, что хороший работодатель должен уметь идти на компромисс, договариваться. Они высоко ставят коммуникационные и организаторские качества. Что касается запросов самих работодателей, то во главу угла ставиться ответственность работника и пунктуальность.

Опрос работодателей и работников выявил болевые точкиФото: Анастасия ШАЙХОВА

Кадровый голод

Трудоустройство молодежи – вопрос, который сейчас стоит очень остро. К сожалению, по данным и самого вуза и министерства, подавляющее большинство выпускников не работают по специальности. Многие выходцы из сельской местности и стремятся вернуться домой и найти работу согласно диплому. Наоборот, ищут легкого хлеба в городе, работают продавцами-консультантами в магазинах, перебиваются случайными заработками и только отчаявшись устроиться в городе, вспоминают, что они квалифицированные специалисты, которых ждут на селе:

- Выпускники приходят в сельскую местность на работу на второй, а то и третий год после окончания вуза, - поясняет Наталья Торопынина, руководитель центра практического обучения и трудоустройства Красноярского ГАУ. – Стоит отметить, что при поступлении далеко не все абитуриенты понимают, куда и зачем идут учиться. Для кого-то просто важен диплом о высшем образовании. Или они планируют работать по специальности, но считают, что спокойно могут устроиться в городе. Такая ситуация у нас складывается с ветеринарами. Все хотят лечить кошечек и собачек, а не крупный рогатый скот. И поэтому у нас сейчас в сельской местности дефицит ветеринаров, хотя вуз выпускает их достаточно количество. Просто подавляющее большинство выпускников остаются в Красноярске или других городах края, открывают свои клиники или работают по специальности в каких-то частных ветеринарных службах.

Наталья Торопынина, руководитель центра практического обучения и трудоустройства Красноярского ГАУФото: Анастасия ШАЙХОВА

Широкий выбор

- Несмотря на то, что форум проводится уже не в первый раз, число выпускников, которые хотят трудоустроиться в селе не растет, даже несмотря на достаточно мощную интенсивную поддержку со стороны власти, - комментирует Сергей Зяблов, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике. - Проблема, в том числе заключается и в неслаженной работе представителей самого бизнеса в сельской местности. Нет должного взаимодействия с представителями вуза, министерства. В 2017 году мы тратили на кадровую политику по госпрограмме около 120 миллионов рублей, а в 2018 – уже порядка 240 миллионов. В этом году эта цифра еще больше. Мы сохраняем темпы финансовой поддержки. Вуз бесплатно учит студентов. Значит, хозяйство должно взять на себя обязательство гарантированного приема на работу. Поддержка должны быть целевая и точечная.

После пленарного заседания началась работа тематических секций и круглых столов. На них студенты познакомились с работодателями, узнали об открытых вакансиях и местах для прохождения производственной практики. На сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители могут предложить молодежи более 550 вакантных должностей специалистов, рабочих и руководителей в 32 районах края. Наиболее востребованы инженеры, механизаторы, зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы. Остро стоит вопрос дефицита трактористов-машинистов, операторов машинного доения, скотников, водителей. В последние годы растет спрос на логистов и маркетологов. Участие в кадровом форуме приняли около 300 человек. Среди них учащиеся и преподаватели Красноярского ГАУ, главы районов края, руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, представители органов законодательной и исполнительной власти края, Республик Тывы и Хакасии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли:

- Меры господдержки, которые сегодня действуют в крае, на самом деле уникальные. В первую очередь это возможность льготного обеспечения жильем. Чтобы купить, а лучше – построить жилье в сельской местности, необходимо оплатить лишь 10 процентов от его стоимости. Остальную помощь окажет государство. Мы компенсируем сельхозпроизводителям 70 процентов затрат, связанных с выплатой повышенной заработной платы молодому специалисту. Благодаря этому направлению поддержки, средний размер оплаты труда работников увеличился с 25 тысяч рублей в 2015 году до 31 тысячи рублей в 2018 году. Несмотря на то, что сейчас говорится в публичном пространстве о деревне, трудностях в аграрном секторе, все-таки призываю вас приехать в село и поработать там. Есть вечная профессия – кормить людей. Если к построению агробизнеса подойти с умом, грамотно рассчитать свои силы, расставить приоритеты, то он может стать делом всей вашей жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Молодые специалисты и рабочие могут получить социальные выплаты на обустройство. До 2015 года их размер составлял 90 тысяч рублей, в 2015 года эта сумма была увеличена до 300 тысяч рублей, а в 2018 году – до 1 млн рублей. Деньги предоставляются в два этапа по 500 тысяч рублей. За три года «подъемные» получили почти 400 молодых кадров.

КСТАТИ

Меры финансовой поддержки хоть и дают результаты, но только ими не обойтись. Основная задача — правильно профориентировать молодёжь и повысить интерес к профессиям сельскохозяйственной отрасли. Один из наиболее эффективных методов, уже зарекомендовавших себя в Красноярском крае, — создание агроклассов и даже агрошкол. Ребят ориентируют на работу в аграрном секторе, начиная со школьной парты, в нескольких районах края. У многих школ есть, например, участки, где мальчишки и девчонки учатся работать на земле, выращивать овощи.