2019-04-29T08:33:39+03:00
Общество

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя музей-усадьбу Юдина

Уже четвертый год в апреле открывается «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году его темой стал Год театра
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Третья встреча клуба прошла в музее–усадьбе Юдина. И даже мокрый снег не удержал детей и взрослых. И даже сложный путь не напугал желающих познакомиться с новым местом!

В музее дети и взрослые поначалу разделились. Малыши отправились знакомиться с уличным театром и узнали, кто такой Петрушка, что показывает раешник и чем знамениты скоморохи. Родителей пригласили на обзорную экскурсию, а чуть позже к ним присоединись и дети.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Встреча завершилась чаепитием со сладкими пирогами в специальном чайном домике.

Всем очень понравилась территория музея, оказалось, все пришли сюда впервые и открыли для себя новое место для летнего отдыха и семейных выходных.

В музее побывали 20 человек из 6 семей, и каждая семья получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда».

Завершится «Клуб выходного дня» в детской студии Мим-театра «За двумя зайцами».

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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